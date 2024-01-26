فرحة تسيطر على مزارعي شمال سيناء بسقوط الأمطار.. بشرة خير

سيطرت حالة من الفرحة والسعادة على مواطني قرى ومدن شمال سيناء، بعد سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق، ليقول أحمد أبو زياد أحد المزارعين جنوب الشيخ زويد في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأمطار أتت في وقتها المناسب، وذلك بعد اصفرار الزرع واقترب على الهلاك بسبب قلة المطر هذا العام.

استبشار خير بنزول المطر

وأضاف سلامة أبو علي من جنوب رفح،: «لقد تابع الأهالي الأمطار لحظة بلحظة طوال الليل، ومع أول ضوء للنهار سارع المواطنين إلى الأراضي الزراعية والسرور على وجوههم».

وقال يوسف سليمان من قرية «الشلاق» بشمال سيناء: «لقد وصلت المياه إلى الباط، ومعنى ذلك أنها كانت على عُمق ذراع في الأرض، وهذه إشارة إلى ري الأرض بالمياه، وهذا يكفي الزرع لعدة أسابيع»

مياه الأمطار صحية للطعام والشراب

وقال الشيخ سلامة أبو العراج من جنوب الشيخ زويد، إنه نسعى للاستفادة من تخزين مياه الأمطار من خلال تعبئة البيوت الأسمنتية التي تشيد تحت سطح الأرض، ويستخدمها أهالي البادية للشرب، والطهي وعمل الشاي والقهوة، علاوة على أنهم يعتبرون مياه الأمطار صحية.

بدوره أكد المهندس عاطف مطر وكيل وزارة مديرية الزراعة بشمال سيناء في بيان له، أن غالبية أهالي القرى يعتمدون على مياه الأمطار في زراعة الشعير والبطيخ والقمح، وبعض الزراعات الخفيفة الأخرى، ولذلك هم يستبشرون خيرا بنزول المطر.