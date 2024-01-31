عاجل.. الأصعب لم يأت بعد.. تحذير 10 فئات من مغادرة المنزل بسبب تقلبات الطقس

الأصعب لم يأتِ بعد، فلا تزال البلاد تشهد تقلبات بالجملة في الأيام الأخيرة، وقد تكون الساعات المقبلة الأصعب، الأمر الذي سيكون بمثابة أزمة لعدد من الفئات التي سيكون عليها التزام منازلها من أجل تفادي التعرض لأي مخاطر صحية، نتيجة الأمطار والرياح الشديدة المتوقعة.

10 فئات أكثر عُرضة للتعرض لمخاطر الطقس المتقلب

«مرضى الربو والحساسية والحوامل والرضع».. لن يكون الأمر هينا على تلك الفئات، في ظل التقلبات الجولة الشديدة والانخفاض الكبير في درجات الحرارة، لذلك ينصح مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بالتزام تلك الفئات منازلها وتفادي التعرض للرياح الشديدة التي في الأغلب ستكون مصحوبة بأتربة.

مرضى الربو والحساسية. ناقصي بالمناعة. كبار السن. الأطفال الرضع. الأطفال صغار السن بشكل عام. الحوامل. المدخنون. مرضى ‏قصور الغدة الدرقية. ‏مرضى السكر. المرضى الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين ىسي في أجسادهم.

وأوضح مجدي بدران في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، النقطة الأخيرة، بالتأكيد أن الذين يعانون من نقص في معدل فيتامين سي في أجسادهم، تتضاعف معدلات حدوث الأزمات الربوية، الأمر الذي بدوره قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة ويصل إلى الاحتجاز بالمستشفيات في ظل تزايد العواصف الترابية.

وأكد بدران أن الأسر عليهم تجنب تعرض أطفالهم الرضع إلى تلك التقلبات الجوية، خاصة أنهم يستنشقون أتربة العواصف 20 ضعف الكبار، الأمر الذي لا محالة سيعود بأزمات صحية كبيرة على الطفل، وقد تصل إلى حساسية في بعض الحالات أو أغلبها.

وأضاف: «الرضع الذين لا يزالون يستخدمون الزحف من أجل التحرك، يستنشقون الأتربة الموجود على الأرض والأسطح زيادة أربع أضعاف بالبالغين، لذلك الرضع والأطفال الصغار أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل الصحية مع العواصف واستنشاق الأتربة، باعتبارهم الأكثر نشاطًا عن الكبار البالغين أو كبار السن، إضافة إلى أنهم لا يمكنهم تجنب استنشاق الأتربة».

وكانت هيئة الأرصاد أشارت إلى أن الـ48 ساعة المقبلة ستشهد تقلبات كبيرة بالجملة، قد تكون الأصعب منذ بداية الشتاء.