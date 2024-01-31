بـ«5 جنيهات» عشبة تقي من 4 أمراض مزمنة.. أضفها إلى نظامك الغذائي

يعاني كثيرون من الأمراض المزمنة التي أصبحت آفة العصر، ومن المعروف أنها تنمو ببطء داخل جسم المصاب، وعندما يكتشفها عليه التأقلم معها لأنها تشفي ببطء شديد أو بعضها يكون الشفاء منها صعبا، لذا يُفضل العديد وقاية أنفسهم من الإصابة بتلك الأمراض التي يصعب علاجها مثل أمراض القلب والسرطانات، وذلك عن طريق العلاجات العشبية.

الريحان يقي من 4 أمراض مزمنة

يشير الدكتور شادي عبدالعال، خبير التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أنه يمكن حماية ووقاية الجسم من الإصابة ببعض الأعشاب التي يكون من السهل تناولها، كما أن تكلفتها بسيطة مثل «عشبة الريحان» والسهل توافرها عند العطارين، فحفنة منها كافية، ويمكن إضافتها للأطعمة، وتحويلها لعنصر أساسي في النظام الغذائي، فهي مفيدة للأمراض التالية:-

- الريحان يساعد على الحماية من الإصابة بأمراض القلب لاحتوائه على الأوجينول الذي يساعد على خفض مستوى ضغط الدم، كما أن الزيوت الموجودة في الريحان تساعد على خفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وتحسين مستوى تدفق الدم والسماح للأوعية الدموية والعضلات بالاسترخاء.

- يمكن للريحان أن يقي من الإصابة بالسرطان لأنه يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة كـ «اللوتين» ويمكنها المساعدة على حماية الخلايا بالجسم من التلف الناجم عن الجذور الحرة.

تنظيم السكر بالدم

- يساعد الريحان على تنظيم السكر بالدم، وذلك عن طريق إضافة الريحان للنظام الغذائي والذي يساعد على تقليل مستوى السكر المرتفع بالدم، كما يساعد على تقليل الآثار البعيدة لارتفاع السكر.

- يساعد الريحان على زيادة مكافحة الالتهابات بالجسم، وتناول مشروب الريحان بشكل يومي يقليل خطر الإصابة بحالات التهابات المفاصل، وتخفيف مشاكل الأمعاء.

وأضاف أنه يمكن للريحان التقليل من حالات الإجهاد التأكسدي، وذلك لاحتوائه على مركب «الأوجينول»، الذي يحارب الجذور الحرة الموجودة في الجسم التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بالسرطان بشكل كبير وسريع.