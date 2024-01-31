الأوقاف تعلن تفاصيل مسابقة الأئمة والعمال 2024: الموعد والمؤهلات المطلوبة

أصدرت وزارة الأوقاف، بيانا عاجلا، بخصوص مسابقة الأئمة والأوقاف، أكدت فيه أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن موعد التقديم لوظائف الأئمة والعمال 2024، ليكون في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.

مسابقة الأئمة والعمال 2024

وقالت وزارة الأوقاف، بخصوص مسابقة الأئمة والعمال 2024، إن المؤهلات المطلوبة لوظيفة إمام وخطيب (تعاقد) هي: كلية الدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، كلية الشريعة، كلية اللغة العربية، كلية القرآن الكريم، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، كلية الإعلام جامعة الأزهر، كلية التربية جامعة الأزهر شعبة الدراسات الإسلامية، شعبة اللغة العربية، شعبة اللغة الإنجليزية، شعبة اللغة الفرنسية، وذلك لجميع التقديرات حتى سن 40 عامًا.

وظائف وزارة الأوقاف

وتابعت وزارة الأوقاف بخصوص مسابقة العمال 2024: «العمال مؤهل أقل من المتوسط، حتى سن 40 عامًا، كما أعلن الجهاز عن عدة وظائف أخرى، مهندسين ومعلمين ومعلمات وباحثين قانونيين وسائقين وعمال بعدد من الجهات الحكومية».