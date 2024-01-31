اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. قرار حكومي بترشيد الإنفاق وتأجيل المشروعات الحديثة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- قرار حكومى بترشيد الإنفاق.. وخفض تمويل الخطة الاستثمارية 15%.. وتأجيل المشروعات الحديثة

- إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

- «المالية»: نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات اليابانية فى «التأمين الصحى»

- مصر تطالب أمريكا والدول المانحة بالتراجع عن قطع تمويل «الأونروا»

- المبعوث الأمريكى للشئون الإنسانية يثمّن الجهود المصرية فى تقديم المساعدات لقطاع غزة

- وزير البترول: «أباتشى» العالمية تكثّف عمليات الحفر الاستكشافى

- «الملا»: هدفنا تسريع برامج حفر الآبار الجديدة ضمن استراتيجية الحكومة لزيادة الإنتاج البترولى

- «الهجرة»: طرح وحدات سكنية وأراضٍ بمشروع «بيت الوطن» للمصريين فى الخارج

الصفحة الثانية

- الحكومة: مشروع صناعة ضفائر السيارات بالفيوم يوفر 3 آلاف فرصة عمل ويسهم فى زيادة الصادرات

- «مدبولى»: مصر تولى أهمية قصوى لدور القطاع الخاص فى خططها التنموية.. و«يازاكى» اليابانية تسهم فى توطين مشروعات تصنيع مكونات السيارات

- 16 مجزرة جديدة فى «غزة».. وارتفاع أعداد المعتقلين بالضفة لـ6420

- قوات الاحتلال تقتحم بلدة «جبع» جنوب جنين بـ12 آلية عسكرية.. و«الخارجية الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى بشأن مستقبل «القطاع»

- تعاون «مصرى - ألمانى» لنقل وتوطين التكنولوجيا والصناعات الكبرى

- وزير التنمية المحلية لكبار مسئولى مقاطعة «بافاريا»: نوفر العديد من الفرص الاستثمارية لشركات القطاع الخاص

الصفحة الثالثة

- أدب النشء يحقق مبيعات تاريخية.. وإقبال غير مسبوق على فعالياته

- والدته: «تأثر بالليلة الكبيرة.. وأخد كورسات أونلاين»

- أسرة مصرية: عِشنا تجربة ورصدنا تنوعاً فى الإصدارات

- ابنة الأديب الراحل: والدى سعى لتقديم أعمال إبداعية تخاطب وجدان الأطفال

- مكتبة المبدع الراحل

- كان صديقاً وأباً كريماً يضع أسرته على رأس قائمة أولوياته.. ويستمع إلى كل رأى ويكتبه ويضعه فى الاعتبار

الصفحة الرابعة

- «قطاع الأعمال» إنتاج وتشغيل وفرص عمل

- استراتيجية التطوير: تضم 6 شركات قابضة باستثمارات 310 مليارات جنيه

- الدولة تركز على زيادة الإنتاج وتحسين جودته وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة

- الوزارة: 100% نمو أرباح الشركات خلال 2023.. و68 مليار جنيه خلال 8 سنوات

- 8.5 مليار جنيه متوسط حجم الأرباح المحققة سنوياً.. و«أنيس»: علينا تمكين الشباب من تنفيذ نموذج أعمال أكثر ربحية.. و«البنا»: التصنيع يغير الاقتصاد الوطنى 100%

- د. عمرو صالح يكتب: مصر فى تحدٍّ اقتصادى جديد لتطوير قطاع الأعمال العام

الصفحة الخامسة

- الصناعات المعدنية: 33 مليار جنيه إيرادات سنوية.. و20 ملياراً لـ«التشييد والتعمير»

- زيادة فى إيرادات «مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والصناعات المعدنية»

- القابضة للأدوية: 9 شركات تؤمِّن احتياجات سوق الرعاية الصحية فى مصر

- 564.7 مليون جنيه إجمالى إيرادات نشاط الشركة خلال عام 2022 - 2023

- القطن والغزل: 50 مليار جنيه تكلفة التطوير.. وتصدير أول شحنة تجريبية من الغزول الجديدة

- دمج 32 شركة فى 8 شركات وخطة لتحديث المصانع بهدف زيادة الصادرات.. و150 طناً إجمالى إنتاج مصنع «غزل 4» لتحسين تدفقات النقد الأجنبى

- الصناعات الكيماوية: 9.9 مليار جنيه أرباح العام الماضى.. و5.6 مليار جنيه صادرات

- «مصر لصناعة الكيماويات» حققت 546 مليون جنيه أرباحاً خلال 2023

- السياحة والفنادق: 9 شركات تقود مسيرة التنمية.. وارتفاع الإيرادات بنسبة 66.3%

- تقرير حكومى: 300 مليون جنيه إجمالى دخل «مصر للفنادق» العام الماضى

الصفحة السادسة

- لينا مظلوم تكتب: حلول إنقاذ من نخبة مصر الاقتصادية

- د. محمود خليل يكتب: «البير وغطاه»

- خالد منتصر يكتب: لماذا زادت نسبة الطلاق؟

- أحمد رفعت يكتب: «حسن والشارونى» والواجب المطلوب بمعرض الكتاب وبعده!

- د. خديجة حمودة تكتب: مزهرية فيروز من مدينة السلام

- بلال الدوى يكتب: «هيكل» و«المعارضة والوزير»

الصفحة السابعة

- شركاء «الخروج المبكر».. المدرب البرتغالى يرفض عرض اتحاد الكرة بفسخ عقده مقابل راتب شهر واحد.. الضغوط مستمرة.. وبدلاء فى الصورة لتولى المهمة

- نتألم كثيراً.. «الركراكى» يُحمِّل نفسه مسئولية فشل المغرب

- «كان» ياما كان يا عرب.. وداع ومغادرة لكل منتخبات لغة الضاد دفاعات ضعيفة وهجوم دون المستوى

- أحلام وطموحات جديدة.. 4 منتخبات فى طريق اللقب للمرة الأولى.. والمحترفون بالمحروسة يواصلون النجاحات

الصفحة الثامنة