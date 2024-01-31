اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. قرار حكومي بترشيد الإنفاق وتأجيل المشروعات الحديثة
كتب:
أحمد العانوسي
07:05 م | الأربعاء 31 يناير 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- قرار حكومى بترشيد الإنفاق.. وخفض تمويل الخطة الاستثمارية 15%.. وتأجيل المشروعات الحديثة
- إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية
- «المالية»: نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات اليابانية فى «التأمين الصحى»
- مصر تطالب أمريكا والدول المانحة بالتراجع عن قطع تمويل «الأونروا»
- المبعوث الأمريكى للشئون الإنسانية يثمّن الجهود المصرية فى تقديم المساعدات لقطاع غزة
- وزير البترول: «أباتشى» العالمية تكثّف عمليات الحفر الاستكشافى
- «الملا»: هدفنا تسريع برامج حفر الآبار الجديدة ضمن استراتيجية الحكومة لزيادة الإنتاج البترولى
- «الهجرة»: طرح وحدات سكنية وأراضٍ بمشروع «بيت الوطن» للمصريين فى الخارج
الصفحة الثانية
- الحكومة: مشروع صناعة ضفائر السيارات بالفيوم يوفر 3 آلاف فرصة عمل ويسهم فى زيادة الصادرات
- «مدبولى»: مصر تولى أهمية قصوى لدور القطاع الخاص فى خططها التنموية.. و«يازاكى» اليابانية تسهم فى توطين مشروعات تصنيع مكونات السيارات
- 16 مجزرة جديدة فى «غزة».. وارتفاع أعداد المعتقلين بالضفة لـ6420
- قوات الاحتلال تقتحم بلدة «جبع» جنوب جنين بـ12 آلية عسكرية.. و«الخارجية الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى بشأن مستقبل «القطاع»
- تعاون «مصرى - ألمانى» لنقل وتوطين التكنولوجيا والصناعات الكبرى
- وزير التنمية المحلية لكبار مسئولى مقاطعة «بافاريا»: نوفر العديد من الفرص الاستثمارية لشركات القطاع الخاص
الصفحة الثالثة
- أدب النشء يحقق مبيعات تاريخية.. وإقبال غير مسبوق على فعالياته
- والدته: «تأثر بالليلة الكبيرة.. وأخد كورسات أونلاين»
- أسرة مصرية: عِشنا تجربة ورصدنا تنوعاً فى الإصدارات
- ابنة الأديب الراحل: والدى سعى لتقديم أعمال إبداعية تخاطب وجدان الأطفال
- مكتبة المبدع الراحل
- كان صديقاً وأباً كريماً يضع أسرته على رأس قائمة أولوياته.. ويستمع إلى كل رأى ويكتبه ويضعه فى الاعتبار
الصفحة الرابعة
- «قطاع الأعمال» إنتاج وتشغيل وفرص عمل
- استراتيجية التطوير: تضم 6 شركات قابضة باستثمارات 310 مليارات جنيه
- الدولة تركز على زيادة الإنتاج وتحسين جودته وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
- الوزارة: 100% نمو أرباح الشركات خلال 2023.. و68 مليار جنيه خلال 8 سنوات
- 8.5 مليار جنيه متوسط حجم الأرباح المحققة سنوياً.. و«أنيس»: علينا تمكين الشباب من تنفيذ نموذج أعمال أكثر ربحية.. و«البنا»: التصنيع يغير الاقتصاد الوطنى 100%
- د. عمرو صالح يكتب: مصر فى تحدٍّ اقتصادى جديد لتطوير قطاع الأعمال العام
الصفحة الخامسة
- الصناعات المعدنية: 33 مليار جنيه إيرادات سنوية.. و20 ملياراً لـ«التشييد والتعمير»
- زيادة فى إيرادات «مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والصناعات المعدنية»
- القابضة للأدوية: 9 شركات تؤمِّن احتياجات سوق الرعاية الصحية فى مصر
- 564.7 مليون جنيه إجمالى إيرادات نشاط الشركة خلال عام 2022 - 2023
- القطن والغزل: 50 مليار جنيه تكلفة التطوير.. وتصدير أول شحنة تجريبية من الغزول الجديدة
- دمج 32 شركة فى 8 شركات وخطة لتحديث المصانع بهدف زيادة الصادرات.. و150 طناً إجمالى إنتاج مصنع «غزل 4» لتحسين تدفقات النقد الأجنبى
- الصناعات الكيماوية: 9.9 مليار جنيه أرباح العام الماضى.. و5.6 مليار جنيه صادرات
- «مصر لصناعة الكيماويات» حققت 546 مليون جنيه أرباحاً خلال 2023
- السياحة والفنادق: 9 شركات تقود مسيرة التنمية.. وارتفاع الإيرادات بنسبة 66.3%
- تقرير حكومى: 300 مليون جنيه إجمالى دخل «مصر للفنادق» العام الماضى
الصفحة السادسة
- لينا مظلوم تكتب: حلول إنقاذ من نخبة مصر الاقتصادية
- د. محمود خليل يكتب: «البير وغطاه»
- خالد منتصر يكتب: لماذا زادت نسبة الطلاق؟
- أحمد رفعت يكتب: «حسن والشارونى» والواجب المطلوب بمعرض الكتاب وبعده!
- د. خديجة حمودة تكتب: مزهرية فيروز من مدينة السلام
- بلال الدوى يكتب: «هيكل» و«المعارضة والوزير»
الصفحة السابعة
- شركاء «الخروج المبكر».. المدرب البرتغالى يرفض عرض اتحاد الكرة بفسخ عقده مقابل راتب شهر واحد.. الضغوط مستمرة.. وبدلاء فى الصورة لتولى المهمة
- نتألم كثيراً.. «الركراكى» يُحمِّل نفسه مسئولية فشل المغرب
- «كان» ياما كان يا عرب.. وداع ومغادرة لكل منتخبات لغة الضاد دفاعات ضعيفة وهجوم دون المستوى
- أحلام وطموحات جديدة.. 4 منتخبات فى طريق اللقب للمرة الأولى.. والمحترفون بالمحروسة يواصلون النجاحات
الصفحة الثامنة