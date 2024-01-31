«إكسترا نيوز» ترصد فعاليات اليوم السابع من معرض القاهرة للكتاب في نسخته الـ55

كشف عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، تفاصيل فعاليات اليوم السابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، مشيرًا إلى أن المعرض تجاوز المليوني زائر في يومه السابع، داخل قاعات معرض القاهرة بالتجمع الخامس.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأضاف «إبراهيم» خلال حديثه على قناة «إكسترا نيوز»، أن المعرض يستقبل الكثير من الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، لافتًا إلى أن دور النشر في هذا العام وصلت لـ1200 ناشر وعارض داخل المعرض، زيادة عن العام الماضي بـ 153 دار نشر.

الحفاظ على الهوية المصرية

وتابع، أن الفعاليات داخل القاعات في هذه النسخة تشهد الكثير من العروض الفنية والتي تلقى إقبالا جماهيرًا كبيرًا، وندوات هامة وحفلات توقيع الكُتّاب، مضيفًا أن هناك ندوة هامة يقيمها جناح الأزهر الشريف، ويحاضر فيها وزيرة الدولة للهجرة عن دور الدولة في الحفاظ على الهوية المصرية.