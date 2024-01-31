«الطفل» بطل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب (ملف خاص)

ضمن خطة الدولة لبناء الإنسان المصرى معرفياً ووجدانياً، وفى إطار حرص معرض الكتاب على تحقيق «رؤية مصر 2030» لبناء الإنسان، فقد تم تخصيص جناح للطفل ضمن فعاليات المعرض، على مساحة أكبر من العام الماضى، واختير يعقوب الشارونى، رائد أدب الأطفال، شخصية المعرض. وتعد أنشطة الأطفال من بين أكثر الفعاليات التى تلاقى إقبالاً كبيراً من قِبل أفراد الأسرة صغاراً وكباراً، وخاصة تلك المقدمة فى جناح الطفل، والتى يقبل على ارتياده جميع أفراد الأسرة، كما يصاحب أيام المعرض برنامج ثقافى وفنى متنوع يستهدف رفع وعى الأطفال إلى جانب الترفيه. ويرتكز البرنامج الثقافى للطفل، فى الدورة الحالية، على بناء الطفل ثقافياً وتشكيل وعيه فى إطارٍ من روح الانتماء والحس الوطنى، من خلال أسلوب جاذبٍ، ويتناول البرنامج مجموعة من الفعاليات المقامة داخل القاعة المخصصة لنشاط الطفل، منها الأنشطة القولية، والعروض الفنية «مسرح - أراجوز - عرائس - غناء - سيرك» وغيرها، فضلاً عن عدد من البرامج مثل: «لقاء مع رئيس تحرير، وحفلات توقيع للمبدعين الصغار، وتكريم مسيرة أدبية أو فنية للأطفال، وعروض كتب، وحكايات الانتصار، وحكايات سيناوية، ولقاء مع مبدعى المحافظات، ومعارض فنية، وورش فنون تشكيلية، وورش حكى»، يشارك فيها عدد كبير من مبدعى ورسامى وفنانى ثقافة الطفل فى القاهرة والمحافظات، هذا إلى جانب حكايات حول البيئة، إضافة إلى وجود شاشة عرض سينمائية لتقديم فيديوهات لأفلام الكارتون، والأغانى، والمسرحيات، والعرائس، والأفلام التوعوية، وغيرها، هذا إلى جانب محور الاحتفاء باسم الكاتب الكبير يعقوب الشارونى.