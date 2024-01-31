والدة شاب من ذوي الهمم احترف فن «الأراجوز»: تأثر بالليلة الكبيرة.. وأخد كورسات أون لاين

تحدى الإعاقة ومتطلبات سوق العمل، فلم يكتفِ بحصوله على بكالوريوس تجارة، بل احترف عملاً يحبه، معتمداً على موهبة حباه الله إياها منذ طفولته، وهى صناعة العرائس.. فصقلها ونماها.. «لف ودار بين مسارح العرائس يقدّم العروض للأطفال، والمقابل تصفيق وابتسامة طفل صغير للأراجوز».

تروى والدة «إسلام» لـ«الوطن»: «عشقه لليلة الكبيرة بالتليفزيون أطلق الشرارة الأولى بداخله لعشق هذا اللون من الفنون الاستعراضية، كان بيعشقها ويقول لى يا ماما عايز أدخل جواها، وعايز أعمل زى الأراجوز.. ورغم عدم تلبيتى لتوسلاته المتكرّرة بشراء عروسة لعبة، إلا أننى فوجئت به يفصّل واحدة بنفسه من كيس المخدة وخرج علىّ بيها من غرفته بعد ساعتين ماسك فى إيده عروسة قطن، وبعدها حوّلها لخشب وكارتون، فأيقنت أن بداخله إصراراً وموهبة، وتوجّهت به إلى المركز القومى لثقافة الطفل».

وتابعت: «حوّل البيت إلى ورشة لتصنيع العرائس، بيعمل عرايس ماريونيت، وبعد العروسة القطن عمل تنورة، والتحق بورشة تعليم بانتومايم، ومؤخراً كورس تصنيع عرائس، والتقى بمحترفى الأراجوز أونلاين، ليتوجّه بعدها إلى الملتقى الثانى للأراجوز الذى أقيم بالحديقة الثقافية، وساعده سيد السويسى على تعلّم فن الأراجوز باحترافية ولقّنه خبايا هذا العمل وأسراره، وأهداه أمانة من النحاس تساعد فى إخراج الأصوات المميزة للأراجوز بوضعها فى بلعوم اللاعب».

يلتقط «إسلام» أطراف الحديث من والدته: «أول فقرة أراجوز صورها السويسى وعرضها على صفحته بمواقع التواصل بعنوان: (انتظروا أول لاعب أراجوز من ذوى الهمم.. إسلام أحمد)، وكان ذلك منذ ما يزيد على 3 أعوام، وتم تكريمى من الحديقة الثقافية، والمركز القومى لثقافة الطفل أهدانى نيشاناً ودرعاً، وألحقنى بورشة للأراجوز مدتها 3 أشهر، وأقدّم العروض داخل معرض الكتاب بالمركز، ولا أتلقى أى مقابل مادى، وأحرص على المشاركة بركن الطفل منذ 3 أعوام، وابتسامة طفل أجمل جائزة». ويستطرد: «حلمى أكون فنان كبير زى محمود شكوكو وأقدم عروض وأعمال فنية فى التليفزيون، ولدىّ صفحة ومنصة على مواقع التواصل، ولا أهتم بعدد المتابعين، فكل ما يشغلنى هو تقديم فنى والتواصل مع محبى هذا الفن، وحضرت أمسيات ثقافية مع أيمن بهجت قمر، وشاركت فى فعاليات فنية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجُبت بعروضى قرى كثيرة، وقدّمت عروضاً أمام الرئيس السيسى فى حفلات «قادرون باختلاف» العام الماضى».