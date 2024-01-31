أسرة مصرية: عِشنا تجربة ورصدنا تنوعاً في إصدارات جناح الطفل بمعرض الكتاب

فى ركن الطفل بالمؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر، وقف أحمد المقدم، المدير العام للمؤسسة، ليؤكد أن سلاسل الروايات المصرية للجيب هى الأكثر مبيعاً، وتلقى إقبالاً فى المعرض، وتضم 8 مؤلفين إضافة إلى نخبة جديدة من المؤلفين الشباب دخلوا المسابقة وفاز منهم 5، لتصدر أعمالهم ضمن السلسلة.

يقول «المقدم»: «نعرض سلاسل الأعمال الكاملة لروايات الكُتاب: أحمد خالد توفيق، ونبيل فاروق، وخالد الصفتى، وروايات (توفيق وفاروق) الأكثر مبيعاً فى الجناح والمعرض ككل، خاصة مبيعات الروايات، بنسبة تصل إلى 75% من إجمالى المبيعات حتى الآن، ولهما أكثر من 800 عنوان.. والتزمنا بوضع أقل أسعار، ولم نرفع سعر أى كتاب هذا العام». أما الأب محمود رمضان فقد حرص على اصطحاب ابنتيه «حبيبة»، بالصف السادس الابتدائى، و«مريم»، بالصف الثالث الثانوى، لشراء الكتب المدرسية والروايات والكتب الثقافية، وقال لـ«الوطن»: «ابنتاى تعشقان قراءة الروايات والاطلاع بشكل دائم، وتريدان استكشاف أروقة معرض الكتاب والتعرّف على الإصدارات المختلفة، وأحرص على اقتناء كتب بعينها من المعرض، فى مجالات علمية وأدبية، مثل تعلم اللغات والكتب الطبية».

ولفت «رمضان» إلى حرصه على زيارة المعرض بصفة دائمة، ولكنها الزيارة الأولى لابنتيه، وبالتالى فهى زيارة مميّزة: «هناك تنوع كبير فى إصدارات الكتب، والكثير منها سعره مناسب للغاية للشراء، خاصة إصدارات الهيئة العامة للكتاب، وسعدت بعودة سلاسل مثل المكتبة الخضراء وتان وتان وفلاش»، فيما قالت «مريم»: «الأسعار فرصة للشراء، ووجدت الكثير من الكتب المفيدة والجميلة، وفيه روايات كتير حلوة، والخصومات تساعدنى على شراء روايات أعجبتنى، فلا يتجاوز سعر الرواية 40 جنيهاً.. وكان نفسى أزور المعرض، والتجربة مفيدة ومبسوطة بها جداً».