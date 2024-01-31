موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي ببني سويف الترم الأول 2024.. اعرف الرابط

يترقب آلاف طلاب وأولياء أمورهم، ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي ببني سويف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، حيث تواصل لجنة النظام والمراقبة عملها في أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة المواد الدراسية، وسط إجراءات تضمن حصول كل طالب على حقه.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي ببني سويف 2024

وقال الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، ما زالت مستمرة في كافة المواد الدراسية، وسط اجراءات تضمن عدم ترك اي جزئية دون تصحيح، ومراعاة الدقة الكاملة خلال عمليات الرصد والمراجعة، مؤكدًا على عدم ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي ببني سويف 2024، قبل منتصف الأسبوع المقبل، لضمان المراجعة الجيدة ودقة الرصد.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي ببني سويف 2024

ومن المقرر أن تتيح محافظة بني سويف، ومديرية التربية والتعليم، نتيجة الصف الثالث الإعدادي ببني سويف 202، فور إنتهاء كافة الأجراءات المتعلقة بالرصد والمراجعة الدقيقة، ثم إعتمادها من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الأقليم، وإعلانها على البوابة الإلكترونية للمحافظة من هنا، والمديرية من هنا، وإعلانها داخل كل المدارس الإعدادية.

وكان أكثر من 59 الف طالب وطالبة في محافظة بني سويف، قد اختتموا امتحانات الشهادة الإعدادية نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، الأربعاء الماضي بمادة العلوم.