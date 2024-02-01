ارتفاع الطلب على الذهب.. من هم الأكثر شراءً للمعدن الأصفر؟

المعدن الأصفر فٌرصة للربح وحفظ قيمة المال للجميع، وفي الساعات الأخيرة أكد مجلس الذهب العالمي أن المصريين أكثر إقبالًا على شراء الذهب خلال عام 2023؛ ليُثير تساؤلات عن الفئات الأكثر إقبالًا على شراء المعدن الأصفر في الأيام الماضية، هو ما يُجيب عنه الخبير في شُعبة الذهب والمعادن الثمينة، نادي نجيب في تصريحات لـ«الوطن».

الفئات الأكثر إقبالًا على شراء الذهب العام الماضي

وبعد تصريحات مجلس الذهب العالمي، قال نادي نجيب، مستشار شعبة الذهب سابقًا إن هناك إقبالا على شراء الذهب في 2023 وبداية 2024، خاصة الذهب الخام أي السبائك والجنيه الذهب ليست المشغولات، أما بالنسبة للفئات الأكثر إقبالًا على شراء الذهب المرأة مع زوجها، «قليل لما تيجي الست لوحدها أو الراجل لوحده في توازن بين الاتنين».

وبحسب تصريحات مجلس الذهب، أوضح أن العام الماضي كان هناك ارتفاعا على طلب الذهب في مصر؛ بنحو 5.5 طن بنسبة 10.7%؛ كما سجل 57 طنا مقابل 51.5 طن في عام 2022 بسبب الإقبال الكبير على الذهب باعتباره الملاذ الأمن وأداة جيدة لاتخاذ الاحتياط ضد الأزمات الاقتصادية العالمية التي تُؤثر على العالم.

مكان بيع أرخص جرام ذهب

ومع زيادة الإقبال على شراء الذهب، أجاب« نجيب»، عن سؤال مكان بيع أرخص جرام ذهب قائلًا إنه يمكن الحصول على أرخص جرام ذهب في مٌتناول اليد من منطقة خان الخليلي، التي ينتشر فيها الذهب عيار 9، وهو نصف العيار 18: « الذهب عيار 9 مٌتوفرة، لكنه مش مٌتداول في الثقافة المصرية عامة، خاصة أنهم ما بيعتمدوش غير 21، وهو موجود لصناعة المشغولات الفرعونية أو للسياح، أما المصريون ميقبلوش عليه، لكنه موجود في بعض المحافظات، والعيار ده في منطقة خان الخليلي مصنعيته غالية شوية، بس بشكل عام ممكن يوصل الجرام لـ1500 جنيه».