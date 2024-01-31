كيف تنظفي شفاط المطبخ والحمام بسهولة؟.. اكتشفي السر الذي يجهله الكثيرون

تنظيف شفاط المطبخ والحمام بسهولة من الأمور التي تهم الكثير من الناس؛ لذلك يبحثون عن أسرار تنظيف الشفاط حتى لا يتراكم عليه الدهون، أو يجذب الحشرات ويكون له لون أسود مزعج، والأمر لتنظيفه بسيط جدًا يكمن من خلال الماء المغلي وصابون غسيل الأطباق المتوفر في كل بيت، وفق موقع «ovenmagic» البريطاني.

كيف تنظف شفاط المطبخ والحمام بسهولة؟

لتنظيف شفاط المطبخ والحمام بسهولة أحضري المكونات التالية:

-ماء مغلي.

-طبق عميق.

-صابون غسيل الصحون.

-بيكينج صودا.

-فرشاة تقشير نظيفة ومنشفة قطنية.

أما طريقة الاستخدام

ولتنظيف شفاط المطبخ والحمام بسهولة قومي بفك الفلتر من الجزء المسطح الموازي لشعلات البوتاجاز وغالباً ما يكون خلف قطعة في الشفاط لكن تلك القطعة المعدنية تلف بطريقة معينة، ثم يتم رفع الفلتر لأعلى ليخرج من مكانه.

- في الخطوة التالية ضعي الماء المغلي داخل طبق عميق، أو داخل حوض غسيل الصحون، أو احصلي على ماء مغلي من غلاية الماء الكهربائية لأنها أسرع وتضمن الوصول لدرجة الغليان المطلوبة.

- أزيلي أي مرشحات من الشفاطات بعناية، وغطي الطرف العلوي بالسيراميك البارد والمواقد الحثية بمنشفة قديمة للحماية.

-ضع مرشحات الدهون في الحوض، وتأكد من تغطيتها بالكامل بالمياه.

-اتركيه ينقع لمدة 15 دقيقة على الأقل.

- بعد النقع، قم بفرك المرشحات بلطف باستخدام فرشاة غير كاشطة.

-بالنسبة للمناطق العنيدة التي تحتوي على الشحوم والأوساخ، أضف سائل غسيل إضافي مباشرة إلى الفرشاة.

- كن لطيفًا أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة لتجنب إتلاف المرشحات، لتجنب إتلاف سطح الفلتر، لا تستخدم أدوات أو وسادات تنظيف خشنة، كرر الخطوة أعلاه على الجانب الآخر من الفلتر.

-بعد إزالة جميع الشحوم والأوساخ، اشطف المرشحات بالكامل بالماء الساخن النظيف.

-اترك المرشحات تجف بشكل طبيعي، أو قم بتسريع العملية عن طريق التربيت عليها حتى تجف باستخدام المناشف الورقية.

ماذا تفعل لمنع تراكم الشحوم؟

تتضمن بعض النصائح لمنع تراكم الشحوم في مرشحات مروحة الشفاط استخدام واقٍ من الرش أو غطاء مناسب الحجم وتنظيفها بعد كل استخدام.

حافظ على نظافة أغطية التهوية الخاصة بك عن طريق مسح الوحدة بمنشفة ورقية أو قطعة قماش مباشرة بعد كل استخدام عندما يكون الجو دافئًا، ويستغرق ذلك حوالي 20 ثانية وعندما لا يتم استخدامه حتى لا تتراكم أي دهون زائدة من الأطعمة على هذه الأسطح أيضًا.