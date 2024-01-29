شروط تركيب الغاز في المطبخ للعملاء الجدد.. اعرف المستندات المطلوبة

عند الانتقال إلى سكن جديد، يحرص المشتري على البحث عن وحدة تتوفر بها المرافق الرئيسية مثل الغاز الطبيعي، وإذا كانت لا تحوي غازا طبيعا فإنه يحرص على البحث عن شروط تركيب الغاز في المطبخ؛ لأنّه لا يُمكن الاستغناء عنه لإعداد الطعام.

وتحرص شركات الغاز الطبيعي على تسهيل كل الإجراءات الخاصة بتركيب الغاز الطبيعي في المنزل للعملاء الجدد، ونوضح من خلال هذا التقرير شروط تركيب الغاز في المطبخ، وفقا للموقع الرسمي لشركة غاز مصر، وهي كالتالي:

شروط تركيب الغاز الطبيعي في المطبخ

- يقوم الراغب في تركيب الغاز الطبيعي في المنزل بالتوجه إلى شركة الغاز لتقديم ﺻﻮرة من ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ على أن تكون ﺳﺎرﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ بمدة لا تقل عن شهر.

- تقديم ﺻﻮرة من ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر، وﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪته وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ 10 ﺳﻨﻮات، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺪته أﻗﻞ ﻣﻦ 10ﺳﻨﻮات ﻳﻠﺰم ﻋﻤﻞ إﺛﺒﺎت.

- يتم تقديم أﺻﻞ ﻓﺎﺗﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ مدتها لا تقل عن 5 أشهر وبالعنوان المذكور في عقد الشقة، أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت، وتكون حديثة، وأصل مقايسة العداد.

- كما يمكن تقديم أصل فاتورة التليفون الأرضي ويكون بها استهلاك محلي ومخصصة لنفس المنزل وباسم العميل طالب التعاقد.

- كما يمكن تقديم أصل فاتورة استهلاك مياه مخصصة لنفس الشقة وليست للعقار بالكامل.

- وفي حال عدم توافر أي من هذه المرافق، فإنّه يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث، وفاتورة مدفوعة مقدما.

- في حالة عدم تطابق توقيع العميل على مستندات التعاقد وعقد الشقة، يتم التعامل مع جميع المستندات ببصمة الإبهام.

- وفي ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت التعاقد ﻳﻠﺰم وﺟﻮد اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻨﻔﺴﻪ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻨﻘﺪي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻨﻪ ﺑﺘﻮﻛﻴل.

شروط تركيب الغاز الطبيعي في المطبخ داخل كمبوند

- بالنسبة للجمعيات يجب موافقة دخول مرافق الغاز بجواب موجه باسم الشركة.

- بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية يتم تقديم محضر الاستلام وإيصال المساهمة في شبكة الغاز تكون مسدودة بالجهاز.

تعاقدات الغاز الطبيعي لكبار العملاء في الشركات والمصانع

- تقديم طلب العميل لتوصيل الغاز الطبيعي.

- تقديم أصل جداول أحمال معتمد من الشركة والعميل.

- تقديم أصل نموذج بيانات إمداد الغاز الطبيعي معتمد من الشركة والعميل.

- تقديم خطاب موافقة الغاز من هيئة التنمية الصناعية، على أن يكون ساريًا، أو خطاب موافقة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في حالة إذا كان المصنع كائنًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو خطاب موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إذا كانت الشركة تعمل بنظام المناطق الحرة أو المصنع كائن بها.

- تقديم خطاب رسمي من العميل موضح فيه الأعمال المطلوبة.

- تقديم صورة من السجل الصناعي يكون ساريًا.

- تقديم صورة من السجل التجاري يكون حديثًا.

- تقديم صورة من البطاقة الضريبية.

- تقديم صورة من رخصة مزاولة المهنة.

- تقديم صورة من إثبات الملكية أو الإيجار للشركة أو المصنع.

- تقديم صورة من صورة إيصال الكهرباء.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمفوض بتوقيع العقد.

- خطاب شركة التحصيل (بتروتريد) بسداد جدول المديونية الخاصة بالعملاء التابعين لشركات قطاع البترول، في حالتي التوسعات وفصل الكميات.

- سداد التكاليف اللازمة لتوريد الغاز (أول مرة - توسعات - فصل نشاط).

- سداد أو جدولة التأمين أو فرق تأمين الاستهلاك لدى الهيئة المصرية العامة للبترول، طبقا للمطالبة المرسلة للشركة.

- إبرام عقد جديد أو ملحق تعاقد طبقا للعقد الموحد.

- خطاب رسمي مختوم بعنوان المراسلات ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني المعتمد.

- نموذج استرشادي معتمد من الشركة والعميل.

- موافقة الشركة القابضة للغاز الطبيعي على توصيل الغاز للعميل.