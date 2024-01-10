نبيل عمر: المصري يتحرك بجينات حضارية وهزم «فريزر» بأدوات المطبخ

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إن حضارة مصر عمرها 7 آلاف سنة حضارة، والبعض يتخيل أنها المعابد والأهرامات والألوان المرسومة على الجدران، ولكنها جينات حضارية نتحرك بها لا فرق فيها بين أستاذ الجامعة وسائق التوكتوك.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن كل ما طرأ على الشخصية المصرية هو بعض الصدأ فقط، ولكن وقت الأزمات تنفض هذا الصدأ خاصة إذا تعلق الأمر بالوطن.

وتابع، أن فريزر، هو قائد عسكري، حارب في كل بقاع الأرض فحارب في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وآسيا ويعتبر نخبة النخبة في العسكرية البريطانية، عندما جاء لرشيد استقبله الفلاحين وربات بيوت انتصروا عليه بأدوات المطبخ.

يعد برنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة إكسترا نيوز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.