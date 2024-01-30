الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. ومتى تنتهي فترة السماح؟

على مدار السنوات القليلة الماضية، وتحديدا بعد جائحة فيروس كورونا، ظهرت أهمية الإنترنت المنزلي خلال فترة العزل المنزلي، نظرا لاعتماد الكثير من المؤسسات والشركات والهيئات الكبرى على آلية العمل من المنزل، الأمر الذي جعل الإنترنت المنزلي من أهم المرافق الأساسية التي يحرص المواطنون على دفع فتورة التليفون الأرضي نظرا لاعتماد فاتورة النت عليه، منعا لانقطاع الخدمة عن العمل، الأمر الذي يجعل مستخدمي الإنترنت المنزلي يهتمون بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

وتحرص الشركة المصرية للاتصالات على توفير الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وفقا لما ذكرته عبر موقعها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق مختلفة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وتتمثل في الآتي:

1- الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات

- يقوم الراغب في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة عبر محرك البحث جوجل، أو بالدخول إليه مباشرة من هنــــــــــــــا.

- ثم يقوم المستخدم باختيار أيقونة دفع فاتورة التليفون الأرضي الموجودة في منتصف الصفحة.

- وبعدها يتم اختيار أيقونة الاستعلام بالتليفون، ليتم إدخال كود المنطقة ثم رقم الهاتف في الخانة المخصصة لذلك.

- وفي النهاية يتم الضغط على «اظهر الفواتير»، لتظهر قيمة الفاتورة المراد الاستعلام عنها.

2- الاستعلام عن الفاتورة من خلال تطبيق WE

يتم تحميل التطبيق الخاص بالشركة المصرية للاتصالات على الهاتف، ثم يتم تسجيل الدخول إليه، وبعدها يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة، لتظهر قيمة فاتورة التليفون الأرضي المطلوب سدادها.

3- الاستعلام من خلال خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أيضا من خلال الاتصال على خدمة العملاء الخاصة بالشركة من التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه، ثم الضغط على الكود الخاص بالاستعلام عن الفاتورة، ليتم إخبار المتصل بقيمة فاتورة التليفون المطلوب سدادها.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي

ويحرص المواطنون المستخدمون لخدمة التليفون الأرضي على معرفة موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي باستمرار، حتى يتم دفع فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بهم، وحددت الشركة المصرية للاتصالات، موعدا لدفع الفاتورة كل شهر، ليكون هذا اليوم موافق 15 شهريا، ويتم إتاحة الفرصة للمواطنين لدفع الفاتورة لمدة شهر كامل، لتستمر حتى يوم 14 من الشهر المقبل دون دفع غرامة مالية، ويتم تطبيق غرامة مالية بعد انتهاء مدة السماح.

الاستعلام عن فاتورة النت

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الإنترنت المنزلي بعدة طرق مختلفة أيضا، وتتمثل تلك الطرق في الآتي:

1- موقع الشركة المصرية للاتصالات

- يقوم الراغب في الاستعلام عن فاتورة الإنترنت المنزلي بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة عبر محرك البحث جوجل، أو بالدخول إليه مباشرة من هنــــــــــــــا.

- ثم يقوم المستخدم باختيار أيقونة تجديد أو دفع اشتراك الإنترنت الموجودة في منتصف الصفحة.

- وبعدها يتم اختيار أيقونة الاستعلام بالتليفون، ليتم إدخال كود المنطقة ثم رقم الهاتف في الخانة المخصصة لذلك.

- وفي النهاية يتم الضغط على «اظهر الفواتير»، لتظهر قيمة فاتورة الإنترنت المراد الاستعلام عنها.

2- الاستعلام عن فاتورة الإنترنت من خلال تطبيق WE

يتم تحميل التطبيق الخاص بالشركة المصرية للاتصالات على الهاتف، ثم يتم تسجيل الدخول إليه، وبعدها يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة الإنترنت، لتظهر قيمة الفاتورة المطلوب سدادها.

3- الاستعلام من خلال خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات

يتم الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بالشركة من التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه، ثم الضغط على الكود الخاص بالاستعلام عن فاتورة الإنترنت المنزلي، ليتم إخبار المتصل بقيمة فاتورة النت المطلوب سدادها.