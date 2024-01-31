المتحدث باسم الآثار: زيادة نسبة السياحة 28% عن العام الماضي

قال أحمد يوسف، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، إن استراتيجية وزارة السياحة المصرية، لها ثلاث محاور، أولها زيادة عدد رحلات الطيران الناقل إلى مصر، ثانيًا زيادة الطاقة الفندقة في معظم محافظات الجمهورية؛ أهمهم محافظة البحر الأحمر والعلمين والساحل الشمالي، وهدفنا الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

زيادة عدد رحلات الطيران الناقل إلى مصر

وأضاف «يوسف» خلال لقائه لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن عام 2023، استقبل محافظة الغردقة 4 ملايين سائح، استقبلت شرم الشيخ 3 ملايين سائح، بالإضافة للعلمين استقبلت نحو مليون سائح، مشيرًا إلى أن هناك استراتيجية تم العمل عليها بشأن بمحافظة القاهرة لزيادة نسبة السياحة، وذلك بتطوير عدد كبير من الأماكن الأثرية كالقلعة، بجانب المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف الكبير.

وتابع: «إحنا بندي فرصة للقطاع الخاص إنه يحدد آليات العرض والطلب الخاصة بينا وإحنا علينا الترويج وإتاحة الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عشان ندخل في التطوير الكامل لكل مكان في مصر، والنهاردة حققنا نحو 15 مليون سائح في 2023، بزيادة 28% عن العام الماضي وده رقم قياسي لم يحدث في مصر من قبل».

حماية السائح من التعرض السلبي

وأكمل، أن هناك شقين لطريقة التعامل مع السائح، أولهم الشق التشريعي، حيث أنه جارٍ حاليًا عرض قانون على مجلس الدولة لحماية السائح من التعرض السلبي بكل الأشكال وسيكون هناك عقوبات رادعة لمن يرتكب جريمة بحق سائح، لافتًا إلى أن الشق الآخر هو التوعية السياحية، حيث أنه كان هناك حملات توعوية في المدارس والجامعات، ووصلنا إلى 200 ألف مواطن.