أماكن سيارات مبادرة «معا ضد الغلاء» في البحيرة.. تخفيضات تصل لـ25%

أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أماكن قوافل مبادرة «معاً ضد الغلاء»، التي أطلقتها المحافظة اليوم لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

أماكن قوافل «معا ضد الغلاء» في البحيرة

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن أماكن قوافل «معاً ضد الغلاء» تتوافر في مدينة دمنهور، في محيط مسجد التوبة، والمجمع الثقافي، وكوبري أبو الريش، مشيةر إلى أن القوافل شهدت متابعة من جهاز حماية المستهلك، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأماكن المخصصة.

13 سيارة ضمن المبادرة

وتضم القوافل 13 سيارة، تشمل مختلف السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية، وبنسب تخفيض تصل لـ25%، حيث تم توزيعها على المنافذ.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لأماكن القوافل، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة ومراقبة جودة المنتجات المعروضة أمام المواطنين.

يذكر، أن محافظة البحيرة تشهد خلال الأيام المقبلة افتتاح بعض منافذ «أهلا رمضان»، في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.