«لا تتخلص منه بعد الآن».. قشر فاكهة يحميك من الإصابة بمرض جلدي مزمن

يحتوي قشر البرتقال على كنز، إذ يُستخدم في علاج البشرة الدهنية، ويعمل على تفتيحها، وإجراء تقشير بسيط، لذا يفضل استخدامه في هيئة ماسك ووضعه على البشرة، ولكن يحذر منه أصحاب الحساسية حتى لا يأتي بنتائج عكسية، تحتاج إلى فترة طويلة للعلاج.

تُعد قشور البرتقال من الأشياء التي يمكن استخدامها، في علاج البشرة الدهنية، من بعض الأمراض الجلدية، إذ تستخدم الطبقة البرتقالية، وتحويلها إلى ماسك، يسهل وضعها على البشرة، من خلال خلطها مع ملعقة زبادي جيدًا، بحسب حديث الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والليزر: «طبعًا إحنا مش بنحط القشر مباشرة كدا على البشرة، لأ بنحولها لماسك عشان نستفاد منه أكتر».

قشر فاكهة يحميك من الإصابة بدهون في البشرة

يجب أن تكون البشرة دهنية وخالية من أي جروح، للاستفادة من ماسك قشور البرتقال بشكل جيد، إذ يعمل على تقليل الدهون، الموجودة في البشرة، بالإضافة إلى إجراء عملية تقشير خفيفة، وذلك بسبب احتواء قشور البرتقال على فيتامين سي، يساعد على تفتيح البشرة بشكل عام.

ونصحت «سند» باستخدام قشر البرتقال في الضوء الخافت ليلًا، مع اختفاء أشعة الشمس، لاحتواء القشور على زيوت حمضية، قد تسبب شقوقا أو جفافا أو حرقان بدرجة كبيرة لدى البعض، ولا ينتهي الألم إلا من خلال غسيل الوجه، واستخدام كريم مرطب، لعلاج ما حدث من جروج في البشرة.

قشور البرتقال غنية بفيتامين سي

تُعد قشور البرتقال غنية بفيتامين سي، ولكنها تحتوي على زيت البرغموت، وهو أحد الزيوت الطيارة المتواجدة في قشرة البرتقال، وتتميز بحساسية ضوئية شديدة، لذا قد يكون مضرا، لدى أصحاب الحساسية، إذ يضر ببشرتهم بمجرد ملامستهم لهذه الزيوت.

ابتعاد أصحاب الحساسية عن قشور البرتقال

هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية، تتفاعل مع الزيوت الطيارة، خاصة عند تعرضهم لأشعة الشمس، وتؤدي إلى إصابتهم ببقع سوداء، تأخذ شكل قطرات الزيت، وتحتاج عادة إلى وقت طويل في العلاج، لذا لا يُفضل استخدامه مع الحمضيات، لأنها قد تسبب حساسية للجلد وبقعا سمراء تستمر لفترة طويلة.