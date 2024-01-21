بداية من اليوم.. تفاصيل صرف مرتبات يناير 2024 بالزيادة الجديدة

قررت وزارة المالية الأيام الماضية تبكير صرف مرتبات شهر يناير 2024 ليكون بداية من اليوم 21 يناير 2024 بدلًا من 24 يناير، وذلك من الساعة 10 صباحًا، إذ أن تكون الأموال متاحة في ماكينات الصراف الآلي بعد أن عملت أجهزة الدولة على ضخها في الـATM.

جدول صرف مرتبات يناير 2024

وبدأ صرف مرتبات يناير 2024 بالزيادة الجديدة اليوم، 21 يناير الموافق الأحد ليكون لذلك هو اليوم الأول، واليوم الثاني 22 يناير الموافق يوم الاثنين، والثالث 23 يناير الموافق الثلاثاء، واليوم الرابع لصرف مرتبات يناير 2024 هو 24 يناير الموافق الأربعاء ، واليوم الأخير هو 28 يناير الموافق الأحد من الأسبوع المقبل.

ونرصد في السطور التالية صرف مرتبات يناير 2024 بالزيادة الجديدة المقررة منذ شهر أكتوبر من عام 2023 أي السنة الماضية وذلك من قبل الحكومة، كما يلي:

- الدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها 11 ألفًا و100 جنيه.

- الدرجة العالية وما يعادلها 8 آلاف جنيه و508 جنيهات.

- درجة المدير العام زيادة 300 جنيه.

- زيادة للدرجة الأولى وما يعادلها 300 جنيه.

- رفع الحد الأدنى لدرجة المدير العام إلى 7212 جنيهًا.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الأولى إلى 6564 جنيهًا.

- رفع الحد الأدنى للدرجة الثانية إلى 5864 جنيهًا.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثالثة إلى 5650 جنيهًا.

-وصل الحد الأدنى للدرجة الرابعة إلى 5093 جنيهًا.

- رفع الحد الأدنى للدرجة الخامسة إلى 4836 جنيهًا.

- وصل مرتب الدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه.