تحقق أولى توقعات عبير فؤاد في مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

انطلقت في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار حتى يوم 11 فبراير المقبل، والتي شهدت تحقق أولى توقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية.

إحراز هدفين في الشوط الأول

وشهد الشوط الأول من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا، التي تقام على ملعب «لاورينت بوكو» بكوت ديفوار، تسجيل الهدف الأول لمنتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 37 عن طريق اللاعب ميشاك إيليا، ليأتي مصطفى محمد، لاعب منتخبنا الوطني ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 46 عن طريق ركلة جزاء.

تحقق أولى توقعات عبير فؤاد

وبتسجيل مصطفى محمد لهدف التعادل يكون قد تحققت أولى توقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، التي تدور حول أداء لاعبي المنتخب الوطني في مباراة مصر والكونغو الديمقراطية؛ إذ سبق لها التوقع خلال حديثها لـ«الوطن»، أن يتمتع اللاعب مصطفى محمد بلياقة بدنية عالية، وتزداد فرصته في تسجيل الأهداف، قائلة: «مصطفى محمد من مواليد برج القوس، القمر في وضع معاكس بالنسبة له وقد يصيبه بالتشوش، ومن المهم أن يضاعف تركيزه، ومع ذلك الشمس تمنحه لياقة بدنية وقد يحرز أهداف».