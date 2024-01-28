عبير فؤاد تكشف مصير مدرب منتخب الكونغو في مباراة اليوم.. «هيحصل مفاجأة»

مباراة حاسمة يخوضها منتخب مصر والكونغو الديمقراطية الذي يقوده المدرب الشهير سيباستيان ديسابر، إذ تقام اليوم في النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 كوت ديفوار، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الأمر الذي يجعل الكثيرين ينتظرون مصير الفريقين.

مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

يتساءل الكثير من جماهير الساحرة ماذا سيكون حظ المدرب الشهير سيباستيان ديسابر في مباراة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، التي تقام اليوم على أرضية ملعب «لاورينت بوكو»؟، والذي أجابت عنه عبير فؤاد، خبير الأبراج الفلكية، في حديثها لـ«الوطن»، قائلة إن الحظ لن يحالف مدرب منتخب الكونغو خلال لقاء اليوم.

مصير مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية

وتابعت خبيرة الأبراج أن سيباستيان ديسابر من مواليد 2 أغسطس، أي أنه من مواليد برج الأسد، فهو يكون في حالة تشتت اليوم ويفقد التركيز، ما يؤثر على مخططاته في اللعب: «سيباستيان ديسابر وهو من مواليد برج الأسد والحظ مش هيحالفه النهارده عشان هيكون مشتت ومعندوش تركيز وده هيأثر على تخطيطه في اللعب».

وكان مدرب الكونغو أوضح في تصريحات صحفية قبل اللقاء، أن مباراة اليوم من الواضح أنها ستكون صعبة لأنه يعرف جيدا إمكانيات منتخب مصر، مشيرا إلى أنه يعلم ما يحتاج إلى تحسينه في فريقه: «ستكون المباراة صعبة لأننا نعرف إمكانات مصر، لكننا نعلم أيضا أن لدينا إمكانية التقدم، نعلم ما نحتاج إلى تحسينه».

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يتم نقل أحداث اللقاء من خلال شبكة قنوات «beIN Sports»، التي تكون الناقل الحصري للبطولة.