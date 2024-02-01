جهز أوراقك.. وظائف حكومية في 8 جهات خلال أسبوعين

يبحث عدد كبير من المواطنين في محافظات مصر المختلفة عن وظائف حكومية والتي تعتبر حلمًا يراود نسبة كبيرة من حديثي التخرج، ومؤخرا أعلن جهاز التنظيم والإدارة عن عدد من الوظائف الحكومية، نستعرضها في السطور التالية.

وظائف حكومية في 8 جهات خلال أسبوعين

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في بيان رسمي حاجته لشغل وظائف حكومية وذلك خلال أسبوعين وبالتحديد في النصف الثاني من شهر فبراير، وذلك في 8 جهات إدارية هي وزارات البيئة والأوقاف والتربية والتعليم والزراعة استصلاح الأراضي والهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل ومصلحة الشهر العقاري والهيئة العامة الأبنية التعليمية.

وظائف وزارة البيئة

وكشف بيان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن عدد الوظائف المطلوبة هي 24 باحثًا بيئيًا

وظائف الهيئة العامة للنقل النهري التابعة

عدد الوظائف المطلوبة هي 14 مهندس بناء سفن و4 أخصائي حاسبات آلية.

وظائف وزارة الأوقاف

عدد الوظائف المطلوبة 1000 أمام وخطيب مسجد و 1000 عامل.

وظائف وزارة التربية والتعليم

مطلوب عدد 18886 معلم مادة

مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل

مطلوب 250 باحث قانوني و50 مهندسًا

وزراعة الزراعة و استصلاح الأراضي

مطلوب 120 أخصائي زراعي بالحجر الزراعي

الهيئة العامة للطرق والكباري

مطلوب 100 سائق و70 عامل رصف

الهيئة العامة للأبنية التعليمية

مطلوب 238 وظيفة.