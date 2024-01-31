وظائف شاغرة لخريجي الدبلومات الفنية.. اعرف الشروط والمتطلبات

كشف موقع الوظائف «فرصنا» إتاحة عدد من الوظائف الشاغرة لخريجي الدبلومات الفنية، وذلك للعمل كمشرفي صيانة تبريد وتكييف «تشغيل مطاعم» في أحد شركات القطاع الخاص بمحافظة القاهرة.

المتطلبات وشروط الوظيفة

وأوضح «فرصنا» عبر بوابته الإلكترونية، أن شغل هذه الوظيفة يتطلب مجموعة من المتطلبات والشروط، وهي كالتالي:

- مستوى الخبرة: «مدير - مشرف».

- سنين الخبرة: من 5 إلى ‎13 سنة خبرة.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- اللغة الإنجليزية: أساسيات.

- السن المطلوب: من 30 إلى 40 سنة.

- الحاسب الآلي: أساسيات.

- المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات «فوق متوسط».

- مدة العمل: دوام كامل.

مميزات الوظيفة

يحصل المقبولون بهذه الوظيفة على تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية، بالإضافة إلى رواتب مجزية قابلة للتفاوض، ويمكن التقديم عليها من خلال الدخول عليها من هنـــــــــــا.