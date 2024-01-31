وظائف خالية في مجال المقاولات برواتب مغرية.. التقديم حتى 35 عاما

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة «توظيف مصر» وظائف خالية في مجال المقاولات، وحددت الشروط والمؤهلات المطلوبة.

وتستعرض «الوطن» وظائف الشباب والرياضة بمجال المقاولات، والتي جاءت على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة لوظائف المقاولات

وجاءت التخصصات المطلوبة لوظائف المقاولات على النحو التالي:

- 1 مهندس مكتب فني، بشرط أن يكون قادرًا على إنجاز المشاريع وتقديم أفضل الحلول الممكنة.

2- مهندس مدني ممتاز ثلاثي الأبعاد ومايكروسوفت أوفيس، بشرط أن يكون قادرا على تجهيز صفائح المساحة والتوقيع المسحي للطرق، ومتابعة طلبات التوصيل وجرد كمياتها ومتابعة العمل والكميات وتقدير التكلفة الفعلية لكل بند عمل، وإعداد التقارير اليومية والأسبوعية بدقة ومتابعتها.

الشروط المطلوب توافرها

- يشترط للقبول في الوظيفة الحصول على بكالوريوس هندسة مدنية.

- أن يكون الحد الأقصى لعمر 35 سنة.

- أن يكون لديه سنوات خبرة من 7 لـ10 سنوات في نقل وركوب الأرض.

المزايا والحقوق الوظيفية

- يحصل المقبولون في وظائف المقاولات على راتب مغري.

- تأمين اجتماعي وطبي.

- بدل الإقامة الكاملة للموقع والمواصلات.

مكان العمل

يعمل المقبولون في الساحل

كيفية التقديم للوظائف

يمكن للراغبين ومن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة التقدم لوظائف المقاولات من خلال ملء النموذج التالي:

https://forms.office.com/r/8aRK4AFnnq

أو التقديم مباشرة على موقع توضيف مصر من هنا:

www.tawzeefmasr.com