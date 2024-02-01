دعاء لأمي المتوفاة يصلها في قبرها.. ردده في تلك الساعات المباركة

دعاء لأمي المتوفاة يصلها في قبرها من أكثر الأدعية التي يرغب الكثيرون في ترديدها لأمهاتهم من أجل أن يعفو الله عنها ويغفر ذنوبها، وذلك لأن عمل ابن آدم لا ينقطع بعد موته إلا من ثلاث ومن بينها دعاء الولد الصالح كما علمنا النبي الكريم.

دعاء لأمي المتوفاة يصلها في قبرها

وبخصوص دعاء لأمي المتوفية يصلها في قبرها، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش لـ«الوطن» فإن هناك العديد من الأدعية التي يجوز للمسلم ترديدها لوالدته المتوفاة ومنها:

اللهم اجعل أمي سيدةً من سيدات أهل الجنة، إلهي ومولاي، ارزق أمي الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب» و«اللهم ارزقها الجنة، اللهم ارزقها الفردوس الأعلى، اللهم اجعلها جارةَ النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقها لذة النظر لوجهك الكريم».

«اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رزاق يا كريم، اجعل أمي من أهل الجنة، وارفع درجتها واجعلها في عليين»، و«اللهم أنت الكريم، ارزق أمي لذة النظر لوجهك الكريم، تحت ظل عرشك الكريم.

اللهم إنها كانت طامعةً في رضاك، طامعةً في جنتك، أدخلها الفردوس الأعلى من الجنة، واجعلها في زمرة الشهداء والصديقين، اللهم أرحها وأرح روحها، واجعل السكينة تملأ صدرها، اللهم أسكنها الجنة وارزقها نعيمها الذي لا ينضب».

أدعية للأم بعد وفاتها

واستكمالا للحديث عن دعاء لأمي المتوفية يصلها في قبرها، فإنه يجوز للمسلم أن يردد

«اللهم إنها أمتك بنت عبدك بنت أمتك تحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها فارحمها، اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقِها فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم»

للهم أرحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت إلى جوارك.. اللهم اجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة»، أو «اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، لا حفرة من حفر النار».

اللهم انزل نورًا من نورك عليها، اللهم أنر قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها ،اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار اللهم أغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها».

«ﺍﻟﻠﻬﻢ اﻛﺘﺒﻬﺎ ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ﻭﺟﺎﺯﻫﺎ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ، اللهم اجعل أمي في جنة الخلد التي وُعد المتقون كانت جزاءً ومصيرًا لهم ما يشاؤون وكان على ربك وعدًا مسؤولاً».