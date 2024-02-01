مرسى علم تستقبل 17 رحلة طيران اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الخميس 17 رحلة طيران سياحية من 7 دول أوربية تقل آلاف السياح، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات يبين وصول 17 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 340‪0 سائح أجنبي من دول ألمانيا و بولندا والتشيك وهولندا وانجلترا و بلجيكا والنمسا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

حركة وصول الرحلات

وأوضح «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك ارتفاعًا في حركة وصول الرحلات الأسبوع الجاري قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح، لافتاً إلى فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة والهدايا وانهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق.

انتعاش السياحة في مرسى علم

ولفت إلى أن مرسى علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب من جنسيات أوربية حول العالم تزامنا مع فصل الشتاء ودفء المدينة، والشمس الساطعة على مدار اليوم عكس الأجواء في المدن الأوربية والتي تصل درجة الحرارة فيها إلى حد الجليد.