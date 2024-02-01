حدث ليلا.. مرض خطير يتفشى بين صفوف الاحتلال وأمريكا تقصف مواقع للحوثيين

شهد العالم عدة أحداث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ومنها مرض يتفشى بين صفوف الاحتلال الإسرائيلي، وعجز نتنياهو عن الإفراج عن المحتجزين إذ طلب من الرئيس الكولومبي التوسط ولكنه صدمه، بينما شنت الولايات المتحدة غارات تستهدف مواقع للحوثيين.

مرض خطير يصيب صفوف الاحتلال

كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية أن مرض الحصبة انتشر بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك احتمالية لحدوث وفيات بسببه.

وأعلنت وزارة الصحة في الاحتلال الإسرائيلي اكتشاف حالتين إضافيتين لمرض الحصبة وذلك في إطار تفشي المرض الذي يعاني منه قوات الاحتلال منذ سبتمبر الماضي، وخلال الأشهر الماضية أبلغت وزارة صحة الاحتلال عن وجود 20 حالة مصابة.

ويعد مرض الحصبة من الأمراض الفيروسية المعدية ويتضمن الحمى والضيق العام والأوجاع وسيلان الأنف والطفح الجلدي، كما يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات وحتى الموت.

نتنياهو يلجأ للرئيس الكولومبي لإنقاذه في أزمة المحتجزين.. والأخير يصدمه

وعلى جانب آخر، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، التوسط واقتراح حلاً لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، بحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الكولومبي في رسالته عن أهمية التحرك بسرعة لوقف الأعمال العدائية التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وبدء محادثات لإطلاق سراح جميع المحتجزين، مما يهدف ذلك إلى تحقيق هدف واضح يتمثل في تحقيق التوافق وتحقيق السلام في المنطقة.

وأعلن الرئيس بيترو، أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، عن دعمه للقضية الفلسطينية وأعرب عن اتهامه للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب «إبادة جماعية» في القطاع.

وفي رده على رسالة نتنياهو في 11 يناير، اقترح الرئيس الكولومبي إنشاء لجنة سلام تضم دولًا مختلفة لتأمين عمليات الإفراج وتحقيق هدف أوسع يتمثل في إنهاء الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين.

غارات تستهدف مواقع للحوثيين

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» أن هناك غارات جوية تستهدف مواقع للحوثيين في شرق مدينة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت «القاهرة الإخبارية» عن القيادة المركزية الأمريكية، بأن المدمرة الأمريكية «يو إس إس كارني» قد أسقطت صاروخًا حوثيًا و3 مسيرات إيرانية الصنع التي أطلقها الحوثيون في خليج عدن.

مادة أكالة تصيب 9 أشخاص في لندن

ذكرت وكالة «رويترز» أن الحكومة البريطانية أعلنت عن إصابة تسعة أشخاص، بينهم طفلين، في حادث يتعلق بمادة أكالة في منطقة كلافام بجنوب لندن.

ووفقًا لبيان الشرطة البريطانية، تم نقل ثلاثة ضحايا - امرأة وطفلان - إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين تم نقل ثلاثة أشخاص آخرين - جميعهم بالغون - إلى المستشفى بسبب إصاباتهم، وأفاد البيان أيضًا بأن ثلاثة من ضباط الشرطة نقلوا إلى المستشفى بسبب إصابات طفيفة.

وأفادت الشرطة أنه لم يتم القبض على أي أشخاص في هذه المرحلة، وأكدت فرقة الإطفاء في لندن في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني لوكالة «رويترز» أنه تم استدعاء رجال الإطفاء للتعامل مع حادث كيماوي في شارع ليسار في منطقة كلافام هذا المساء.