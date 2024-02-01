رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ابنة رشوان توفيق تكشف آخر مستجدات قضية شقيقتها.. «الشيطان دخل بينا»

كتب:

أميرة عزالدين
09:43 ص | الخميس 01 فبراير 2024
رشوان توفيق

رشوان توفيق

كشفت الإعلامية هبة رشوان، أنه تم رفض استئناف شقيقتها آية، والتي قدمته ضد والدهم الفنان رشوان توفيق في قضية فيلا أكتوبر، لافتة إلى أن المحامي الخاص بهم أبلغها بأن شقيقتها تنوي النقض على الحكم في الأيام المقبلة.

النقض على الحكم

وأوضحت هبة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن والدها الفنان رشوان توفيق طالبها أكثر من مرة بأن تعود لأحضانه وتُنهي تلك الخلافات، قائلة:«اللي آية بتطلبه ورافعة عليه قضية ده من حقي أنا، وبابا طول الوقت بيقولها حضني مفتوح وارجعي لأننا أخوات.. ومش هقدر أقول غير أنه شيطان ودخل بينا وكلنا بنقولها لو رجعتي البيت كلنا هنتعامل وزي ما يكون مفيش حاجة حصلت».

آخر مستجدات قضية نجلة رشوان توفيق 

وأضافت أنها لم تحدث أي مواجهات مع والدهم الفنان رشوان توفيق بعد الحكم الأخير سوى بعض المقابلات للضرورة، قائلة :«يبقي الوضع كما هو عليه وربنا يهدي الحال وما بين غمضة عين وانتباهتها تتغير الأحوال لأن الدم مش مياه».

 

 

اقرأ المزيد:

إيهاب فهمي: أفتخر بأنني من تلاميذ رشوان توفيق

سميحة أيوب: رشوان توفيق كان يبكيني يوميا

محمد رياض: أتحمل مسؤولية كبيرة كوني خليفة رشوان توفيق في التمثيل

رشوان توفيق: تتلمذت على يد جورج أبيض.. وبدأت التمثيل في العاشرة من عمري
بقلم أميرة عزالدين