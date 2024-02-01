ابنة رشوان توفيق تكشف آخر مستجدات قضية شقيقتها.. «الشيطان دخل بينا»

كشفت الإعلامية هبة رشوان، أنه تم رفض استئناف شقيقتها آية، والتي قدمته ضد والدهم الفنان رشوان توفيق في قضية فيلا أكتوبر، لافتة إلى أن المحامي الخاص بهم أبلغها بأن شقيقتها تنوي النقض على الحكم في الأيام المقبلة.

النقض على الحكم

وأوضحت هبة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن والدها الفنان رشوان توفيق طالبها أكثر من مرة بأن تعود لأحضانه وتُنهي تلك الخلافات، قائلة:«اللي آية بتطلبه ورافعة عليه قضية ده من حقي أنا، وبابا طول الوقت بيقولها حضني مفتوح وارجعي لأننا أخوات.. ومش هقدر أقول غير أنه شيطان ودخل بينا وكلنا بنقولها لو رجعتي البيت كلنا هنتعامل وزي ما يكون مفيش حاجة حصلت».

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وأضافت أنها لم تحدث أي مواجهات مع والدهم الفنان رشوان توفيق بعد الحكم الأخير سوى بعض المقابلات للضرورة، قائلة :«يبقي الوضع كما هو عليه وربنا يهدي الحال وما بين غمضة عين وانتباهتها تتغير الأحوال لأن الدم مش مياه».