«الصحة»: 3 أعراض مهمة إذا ظهرت عليك اذهب للطبيب فورا

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرًا عممته على مديريات الشؤون الصحية، وقالت «الصحة»، إن هناك مجموعة من الأعراض التي يجب الانتباه لها وعدم تجاهلها تجنبا للإصابة بأي مُضاعفات صحية، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطن، ورفع الوعي الصحي لديهم بأهمية الاكتشاف المبكر للأمراض، الذي ساهم كثيرا في رفع مُعدلات الشفاء خاصة في المراحل الأولى.

أعراض هامة لا تتجاهلها

وحددت وزارة الصحة والسكان هذه الأعراض وجاءت على النحو التالي :-

- انتفاخ وزيادة الغزات في البطن

- ألم وتشنج في البطن

- الإصابة بالإمساك أو الإسهال

أعراض تشير إلى الإصابة بمرض هام

وقالت «الصحة» إن هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بآلام في القولون، لافتة إلى أهمية الذهاب إلى الطبيب المختص أو أقرب مستشفى على الفور وعدم التجاهل، مُحذرة من الحصول على أي أدوية أو أعشاب خاصة بالقولون دون الرجوع إلى الطبيب، حيث إن الاعتماد على أي أدوية أو وصفات يتم تداولها بين المواطنين وبعضهم البعض تحدث مٌضاعفات صحية على أجهزة الجسم.