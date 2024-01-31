«الصحة» تبحث مع وزير إماراتي تدريب الكوادر على أحدث التقنيات الطبية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع نظيره الدكتور عبدالرحمن العويس وزير الصحة الإماراتي، وذلك على هامش معرض الصحة العربي الذي يعقد في الفترة 28 يناير إلى 1 فبراير 2024، بإمارة «دبي» في الإمارات العربية المتحدة.

بحث تعزيز سبل التعاون في مجال تدريب الكوادر البشرية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن بحث تعزيز سبل التعاون في مجال تدريب الكوادر البشرية على أحدث التقنيات الطبية والصحة الرقمية وكذلك التعاون في مجال البحوث الصحية، وبحوث الجينوم وصناعات الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية، وأيضا توطين صناعة الدواء عربياً لتحقيق الأمن الدوائي للشعوب.

دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع بحث دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، والعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتقديم الرعاية العلاجية اللازمة للمصابين من القطاع.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزيرين ناقشا التعاون في مجال الصحة الواحدة One Health Strategy وما حققته الدولتين في مجال صحة الإنسان والحيوان ومكافحة مقاومات مضادات الميكروبات وسلامة الغذاء والمياه والتغير المناخي، إلى جانب التعاون في مجال الوقاية والترصد للأمراض المعدية، وأيضا مجال مكافحة الأمراض السارية، وغير السارية الأكثر انتشارا، والتي تسبب عبئا صحيا على المجتمع.

وأشار «عبدالغفار» إلى مناقشة موضوعات التغطية الصحية الشاملة، وتجربة مصر الناجحة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة «حياة كريمة» والمبادرات الرئاسية «100 مليون صحة»، علاوة على مناقشة الأمور المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة، وتجربة الإمارات الناجحة في التحول الرقمي بالقطاع الصحي.

الاجتماع يناقش التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الصحي

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن متابعة ما تم إحرازه في التعاون الثنائي بين البلدين بالمجال الصحي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والخطط المستقبلية للتعاون بين الدولتين في مختلف مجالات الصحة العامة، بما يضمن الارتقاء بالنظم الصحية، من خلال تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، وذلك في إطار دعم العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين مصر والإمارات.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تفقد معرض الصحة العربي بدبي، وزار الجناح المصري في المعرض، ومعرض شركة أكديما، ومعرض الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتفقد منتجات الشركات المصرية، كما تفقد أيضا معروضات الذكاء الاصطناعي من شركات «فيلبس» وسيمنز، وجنرال إلكتريك، إلى جانب تفقد جناح دائرة الصحة بدبي.