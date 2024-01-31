موعد انتهاء موجة البرد.. تحذير من انخفاض الحرارة إلى 15 درجة في القاهرة

كشفت الدكتورة منار غانم بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انتهاء موجة البرد، مؤكّدة أنَّ درجات الحرارة التي تسود خلال الأيام الحالية هي معدلات طبيعية في هذا الوقت من فصل الشتاء، وأنَّها ستظل حول تلك المعدلات خلال الفترة المقبلة وإن كانت ستختلف ما بين ارتفاع درجة ودرجتين.

موعد انتهاء موجة البرد

وعن موعد انتهاء موجه البرد، قالت منار غانم في تصريحات لـ«الوطن» إنّها مستمرة حتى مطلع الأسبوع المقبل، إذ أنَّ هناك انخفاضَا في درجات الحرارة العظمي في حالة الطقس، إذ تصل غدًا إلى 15 درجة على القاهرة وشمال البلاد ووصولًا إلى شمال الصعيد، في حين تتراوح بين 16 إلى 17 على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كتل هوائية باردة

وأكدت استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والكتل الهوائية الباردة المقبلة من طبقات الجو العليا، وذلك حتى يوم الإثنين المقبل، أي بعد 5 أيام من اليوم، إذ نشهد تحسنا ملحوظا في درجات الحرارة، وارتفاع طفيف في الحرارة العظمي لتعود وتسجل بين 18 إلى 19 على القاهرة والسواحل الشرقية والغربية وتسجل بين 20 إلى 23 على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشمال الصعيد، إذ تصبح الأجواء مائلة للبرودة نهار وشديدة البرودة ليلًا.