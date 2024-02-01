طلاب الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكتروني يشاركون في برنامج إعداد القادة

شاركت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في البرنامج التدريبي الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقصر، بعنوان «إعداد قادة الوطن العربي»، وذلك في مركز المؤتمرات بمدينة الأقصر تحت شعار LEADERS 2030، والذي يستمر حتى 1 فبراير 2024، وبمشاركة 200 طالب وطالبة من 20 دولة عربية بجانب الجامعات المصرية، ويقام البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني

وقال الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية، إن الجامعة تسعد بمشاركة طلابها في هذا المحفل المصري - العربي، مؤكدا أن هذه الفاعلية تدعم طلاب الجامعات المصرية والعربية لتنمية مهارات القيادة اللازمة لبناء شخصيتهم، ولإحداث تلاحم بين الطلاب للخروج للمجتمع والاندماج فيه.

وأوضح عبد السلام أن مثل هذه الفعاليات تمثل نقله نوعية في مفهوم التعليم باعتباره قوى ناعمة تستهدف تطوير وتنمية المجتمعات، لاسيما وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة ووزير التعليم العالي يضعون التعليم على رأس الأولويات.

وثمن عبد السلام جهود جامعة الأقصر برئاسة الدكتور حمدي محمد حسنين، لاستضافة هذا البرنامج وخروجه بهذه الصورة المشرفة، وكذلك دور معهد إعداد القادة برئاسة الأستاذ الدكتور كريم همام، لما يقدمه من برامج وخدمات جليلة لإعداد وتطوير قادة الغد ومستقبل الأوطان في مصر والدول العربية والعالم.