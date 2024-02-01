بدء تحصيل فواتير الكهرباء عن شهر فبراير اليوم.. راجع الإيصال إلكترونيا

بدأت فروع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات، اليوم، تحصيل إيصالات فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر فبراير، بعد الانتهاء من عملية المراجعة لإصدار فاتورة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك وبدون أخطاء.

توزيع فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر فبراير لبدء التحصيل من المشتركين

ووزع مديرو الفروع إيصالات استهلاك الكهرباء عن شهر فبراير على المحصلين، لبدء عملية التحصيل من المشتركين بالمناطق الواقعة بنطاق عملهم بشركات توزيع الكهرباء، وهي: «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء».

كيف تتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر فبراير 2024؟

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر الخطوات التي يجب أن يتبعها مشتركو جميع فروع شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات، من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة للتأكد من صحة إصدار إيصالات فواتير الكهرباء عن شهر فبراير 2024، وهي كالتالي:

** الخطوة الأولى:

- مراجعة خانة المطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك، ومطابقتها بقيمة الفاتورة التي تسبقها فإذا كانت متقاربة منها وفقًا للأسعار الجديدة تكون الفاتورة سليمة.

** الخطوة الثانية:

- إذا تمت ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبرعن الاستهلاك الفعلي، قم بقراءة عدد الكيلو وات الموجود في منتصف الفاتورة بالجزء الأيمن.

** الخطوة الثالثة:

- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

** الخطوة الرابعة:

- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

** الخطوة الخامسة:

- إذا كانت القراءة الموجودة في خانة «حالية» المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بـ العداد لا تسدد الفاتورة، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121 أو توجه لشركة الكهرباء التابع لها، ليتم تصحيح خطأ فاتورة الاستهلاك.

** الخطوة السادسة:

- يمكن حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج «أحسب فاتورتك».