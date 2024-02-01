هل مادة الحاسب الآلي تضاف إلى مجموع الصف الثالث الإعدادي؟

يتطلع كثير من الطلاب إلى معرفة هل الحاسب الآلي يضاف إلى مجموع الصف الثالث الإعدادي؟، إذ يرغبون في حساب درجاتهم من المجموع الكلي للترم الواحد «140 درجة».

حساب درجات الحاسب الآلي للشهادة الإعدادية

وأعلنت مديريات التربية والتعليم، أنّ مادة الحاسب الآلي لا تُضاف إلى مجموع الصف الثالث الإعدادي، لكن يُمتحن فيها الطلاب، وتصبح مقتصرة فقط على النجاح والرسوب فقط.

وأشارت إلى أنّ درجة مادة الحاسب الآلي تقدر بـ10 درجات في الترم الأول، وفي السنة كاملة، تُقدر بـ20 درجة، ويتشابه الحاسب الآلي مع مادتي التربية الرياضية والفنية، 10 درجات في الترم الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات

وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في مختلف المحافظات، وجاءت كالآتي:

- في محافظة الإسكندرية، يمكن الحصول عليها من هنا

- محافظة مطروح من هنا

- محافظة شمال سيناء من هنا

- محافظة السويس من هنا

- محافظة الوادي الجديد من هنا