أفضل من الماركات ورخيص.. 7 خطوات لصنع «برفيوم» قوي في المنزل

العطور من الأساسيات للكثير من النساء، وعادة ما تنفَق الكثير من الأموال في سبيل الحصول على العطر المفضل، رغم سهولة صنعها بالمنزل دون الحاجة لتلك التكاليف المالية الباهظة، كما يوفر صنع العطر بالمنزل الحصول على مزيج عطري فريد خاص بك، مميز عن العطور المتداولة والتي يستخدمها الجميع.

ووفقا لما ورد بموقع «AUTODESK»، نوضح طريقة صنع البرفيوم في المنزل بمواد أسعارها رخيصة الثمن

المكونات التي نحتاجها لصنع العطر

- زجاجة من الكحول، وتتوافر بالصيدلية بسعر يتراوح من 11 إلى 14 جنيها.

- 25 قطرة من الزيت العطرة، أو مستخلص منقوع الأخشاب العطرية، كما يمكن استخدام نكهات الطعام مثل الفانيليا السائلة، ويمكن شراء المنتج من عند محال المنتجات العطرية أو من السوبر ماركت.

- كيس ماء مقطر، يمكن الحصول عليه من الصيدلية بسعر واحد جنيه.

- 5 قطرات من الجلسرين.

أدوات التحضير

- وعاء زجاجي للخلط.

- زجاجة من مادة الزجاج.

- قطارة، أو يمكن استخدام «سرنجة» .

طريقة تحضير العطر

يسكب مقدار الكحول في الوعاء الزجاجي، ثم أضف قطرات الزيت العطري المفضل، ويقلب جيدًا بواسطة السرنجة، ثم إضافة المزيد حتى نصل للرائحة المطلوبة.

بمجرد الحصول على العطر المرغوب فيه، يوضع في مكان بارد ومظلم لمدة 48 ساعة، ويمكن وضعه في الفريزر حتى نصل لأفضل النتائج، وهذه الخطوة مهمة للغاية، حيث تمنح العطر القوة والتركيز، وبعد مرور مدة التعتيق يضاف للعطر معلقتان كبيرتان من الماء المقطر الذي يمكن الحصول عليه من الصيداية، ثم تضاف عدد قطرات الجلسرين، حيث يعمل ذلك على تثبيت العطر وتخفيفه.

وفي الخطوة الأخيرة اسكبي العطر في الزجاجة، والآن أصبح لديك العطر المميز الخاص بك، مع توفير جزء كبير من الأموال.

طريقة وضع الزيت العطري

عند تحضير العطر لابد من ملاحظة بعض الخطوات، حيث تقسم العطور إلى ثلاث روائح مختلفة كلٌ منها يظهر في وقت معين وهي كالتالي:

الرائحة الأولية

وهي التي تظهر بمجرد وضع العطر ثم تختفي، ومنها الليمون، والنعناع، والجريب فروت، والبرتقال.

الرائحة الوسطى

تظهر بعد اختفاء الرائحة العليا بشكل مباشر، ومن أمثلتها الريحان، إكليل الجبل.

الرائحة الأساسية

وتأتي لمستها في المرحلة الأخيرة وهي التي منها خشب الأرز، وخشب الصندل، والباتشولي، والكثير من الروائح، وعند خلط العطر يتم وضع النوع الأساسي أولًا ومن ثم الوسطى، وبعد ذلك الأولية.