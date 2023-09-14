مديرية الشباب بالسويس تنفذ ورشة لتعليم الفتيات حرفة تركيب العطور

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، ورشة حرفية لأعضاء أندية الفتاة والتطوع، تحت شعار «حرفتك صنعتك»، تضمنت تعليم حرفة «تركيب العطور»، وذلك في اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بالمرأة والفتاة ومشاركتها في كافة الأنشطة والبرامج المنفذة.

ورشة لتعلم تركيب العطور

ومن جانبه قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، إن المديرية تنفذ عددًا من ورش العمل تحت شعار حرفتك لأكساب وتعليم الشباب والفتيات الحرف اليدوية المختلفة.

الورشة مستمرة اليوم وغدا

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس أن الورشة الحرفية بمركز شباب المدينة مستمرة اليوم الخميس وغدا الجمعة 15 سبتمبر الجاري، بمركز شباب المدينة بالأربعين، حيث ينفذ التدريب عمر غلوش.