خبير مروري يحذر من ترك العطور داخل السيارة في درجات الحرارة المرتفعة

حذر اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير المروري، قائدي السيارات من استخدام العطور وأي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة، في ظل الموجة الحارة التي تشهدها مصر ابتداء من غد الخميس، وذلك مثل البرفانات والمشروبات الكحولية والفوهات المستخدمة في استخراج العطور وغيرها من المواد القابلة للاشتعال.

وأكد هشام أن ترك تلك المواد داخل السيارة، يؤدي إلى اشتعالها، مما يؤدي إلي اشتعال السيارة من الداخل وحدوث أضرار جسيمة، خاصة أثناء السير بالسيارة في المناطق شديدة الحرارة لمسافات طويلة.

اصطحاب هذه المواد من السيارة فور الخروج منها

وأوضح الخبير المروري، أنه في حال وجود مواد تحتوي على كحول، فيجب اصطحابها من السيارة فور الخروج منها، دون تركها، كما يجب التأكد من وجود فاصل مطاطي بين «كابوت» السيارة وأسلاك البطارية، لمنع حدوث شرارة كهربائية أو ماس كهربائي من بطارية السيارة يؤدي إلي اشتعال «الكابوت» وقد يمتد لجسم السيارة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة الشديدة، كما يجب أن تكون طفاية الحريق صالحة للاستعمال وفي متناول يد قائد السيارة، وأن تكون لديه القدرة والمعرفة على استخدامها في حالة حدوث أي طارئ للسيارة، سواء أثناء السير أو أثناء وقوفها، كما يجب فتح الزجاج الجانبي للسيارة لتهوية السيارة من الداخل لمنع اشتعال أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة.