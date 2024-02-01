مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان بالمنوفية.. 6 ساعات

كشف قطاع شبكات الكهرباء في محافظة المنوفية، استمرار تخفيف الأحمال دون تغيير مع حلول شهر رمضان المبارك، لتكون 6 ساعات يوميًا، بداية من الساعة 11 صباحًا وحتى 5 مساءً.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

وقال مصدر مسؤول في شبكات قطاع الكهرباء، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مواعيد خطة تخفيف الأحمال التي طُبقت 25 يناير الماضي، مستمرة حتى إشعار آخر، أو وصول قرار جديد من الشركة القابضة إلى الشركة الفرعية، مشيرًا إلى أنّ الثابت هو تخفيف أحمال الكهرباء في الصباح فقط، من الساعة 11 صباحًا وحتى 5 مساءً، وذلك وفقًا لجدول انقطاع المدن والمناطق التي جرى إعلانها مسبقًا.

تحسين أداء شبكات الكهرباء

الجدير بالذكر أنّ قطاع الكهرباء في المنوفية، أعلن إنشاء مغذيات وتحسين أداء شبكات الكهرباء، لاستقبال مشتركين جدد في القطاع، وذلك بتكلفة 120 مليون جنيه، وهي خطة العام المالي الحالي 2023 - 2024، وأنه تم الانتهاء من تلك المشروعات بنسبة تخطت الـ60 %، ومن المقرر انتهاءها قبل بداية الخطة الجديدة في شهر يوليو المقبل.