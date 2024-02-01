إزالة 129 حالة تعد على أراضي الدولة خلال الموجة الـ22 في المنوفية   

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إزالة 129 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمختلف جهات المحافظة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ22، التي انطلقت السبت الماضي، وذلك، وفق تقرير غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

التصدي للبناء المخالف

ووجه «أبو ليمون»، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية، لتحقيق المستهدف من الموجة الـ22، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكل أشكال التعديات على أملاك الدولة بكل شدة وحسم، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس أو تهاون، تطبيقًا لنصوص القانون وحرصًا على حقوق الدولة.

مراحل الموجة الـ22

يذكر أنّ الموجة 22 تُنفذ على 3 مراحل في محافظة المنوفية، المرحلة الأولى بدأت عملها السبت الماضي، ومستمرة حتى 16 فبراير الجاري، والمرحلة الثانية ستبدأ عملها في 24 فبراير المقبل وحتى 15 مارس، أما المرحلة الثالثة ستبدأ عملها في 23 مارس وحتي 12 أبريل.