رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

فصل الكهرباء عن منطقة الجوهرة بالغردقة لأعمال الصيانة السبت المقبل

كتب:

شاذلى عبدالراضي
01:59 م | الخميس 01 فبراير 2024
فصل التيار الكهربائي - أرشيفية

فصل التيار الكهربائي - أرشيفية

كشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم، فصل التيار الكهربائي عن إحدى مناطق الغردقة لمدة خمس ساعات، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية. 

فصل التيار الكهربائي 

وأفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بأن المنطقة المتأثرة هي الجوهرة شمال مدينة الغردقة ، وذلك يوم السبت المقبل من الساعة 9 صباحا حتى 2 مساءً، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وأشار مسؤلو غرفة عمليات البحر الأحمر، إلى فصل التيار الكهربائي، بسبب أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية ونقل الأحمال، بالتنسيق مع شركة كهرباء البحر الأحمر، وذلك لعدم الانقطاع المفاجئ للكهرباء.

حملة إشغالات في الغردقة 

وفي سياق آخر، شنت أجهزة مجلس مدينة الغردقة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بعدة مناطق، تحت إشراف اللواء ياسر محمد حماية رئيس المدينة، وفي إطار حرص المدينة لردع المخالفين بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

اقرأ المزيد:

سائح ألماني يتجول بالجلباب على شواطئ الغردقة.. يحب المصريين ويقلدهم

«سياحة البحر الأحمر»: ارتفاع نسبة إشغالات الموسم الشتوي في فنادق الغردقة

الغردقة تتزين لاستقبال الزائرين في إجازة نصف العام

سياح أمام شاشات ضخمة بشوارع الغردقة لمساندة المنتخب المصري
بقلم شاذلى عبدالراضي