فصل الكهرباء عن منطقة الجوهرة بالغردقة لأعمال الصيانة السبت المقبل

كشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم، فصل التيار الكهربائي عن إحدى مناطق الغردقة لمدة خمس ساعات، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

فصل التيار الكهربائي

وأفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بأن المنطقة المتأثرة هي الجوهرة شمال مدينة الغردقة ، وذلك يوم السبت المقبل من الساعة 9 صباحا حتى 2 مساءً، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وأشار مسؤلو غرفة عمليات البحر الأحمر، إلى فصل التيار الكهربائي، بسبب أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية ونقل الأحمال، بالتنسيق مع شركة كهرباء البحر الأحمر، وذلك لعدم الانقطاع المفاجئ للكهرباء.

حملة إشغالات في الغردقة

وفي سياق آخر، شنت أجهزة مجلس مدينة الغردقة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بعدة مناطق، تحت إشراف اللواء ياسر محمد حماية رئيس المدينة، وفي إطار حرص المدينة لردع المخالفين بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.