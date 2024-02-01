تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة مطروح.. الموعد والعنوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، موعد وعنوان تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة مطروح، لإتاحة الفرصة لجميع أولياء الأمور، في التظلم لأبنائهم، طبقًا للإجراءات المنظمة والمتبعة والصادرة من وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة مطروح

وبالنسبة لموعد وعنوان تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة مطروح، حسب عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، ستكون الاثنين المقبل 5 فبراير، وتستمر على مدار 15 يومًا، يجري خلالها استقبال الطلبات من أولياء أمور الطلبة والطالبات، الذين يريدون التظلم عن مادة أو أكثر لأبنائهم.

وحول عناوين تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة مطروح، قال «شحاتة» لـ«الوطن»، إنها تُحدد طبقًا للمدينة المقيم بها الطالب ومكان المدرسة، وعلى ولي الأمر أنّ يتوجه للتقديم إلى الإدارة التعليمية التابعة له في نطاقه، مثل إدارة الحمام التعليمية للمقيمين في مركز ومدينة الحمام، وكذلك إدارات العلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، إضافة إلى إدارة سيوة التعليمية جنوب مطروح.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة مطروح

وأوضح أنه يجري تقديم الطلب من ولي الأمر، على أنّ يسدد مبلغ 35 جنيهًا حسب الرسوم المقررة عن كل مادة، وهو ما حدده الكتاب الدوري الصادر من وزارة التربية والتعليم، والمنظم لعملية التظلمات في الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.