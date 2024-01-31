موعد وخطوات ورسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في شمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، تفاصيل موعد وخطوات ورسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، إذ يجرى فتح باب تلقي التظلمات مطلع الأسبوع المقبل في مختلف الإدارات التعليمية، بينما من المقرر أن تستمر لنحو أسبوعين مقبلين، وذلك بعدما اعتمد محافظ الإقليم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح بلغت نحو 84.7%.

وأوضح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان، أنّ موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 شمال سيناء، من المقرر أن يبدأ في الفترة من الأحد المقبل، الموافق 4 فبراير حتى الأحد 18 من نفس الشهر، مُشددًا على إنّ أسئلة الامتحانات في مختلف المواد جاءت وفقًا لما تم تدريسه بالفعل للطلاب، وللكتب المقررة.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، كيفية عمل تظلم في الشهادة الإعدادية، موضحةً إنّ جميع الإجراءات المتعلقة بتظلمات الشهادة الإعدادية 2024 تتم في مكان واحد بالمركز الخدمي للامتحانات بحي الزهور بالعريش أمام خزان المياه.

وناشدت مديرية التربية والتعليم، في بيان لها، الطلاب المتضررين من نتائج امتحان الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024، بالتقدم بتظلم إلى اللجنة المشكلة بمقر المركز الخدمي للامتحانات بحي الزهور بالعريش خلال الفترة المحددة.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

وفيما يخص خطوات التظلم على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة شمال سيناء، فإنّها تتمثل في الخطوات الآتية:

- يتوجه ولي الأمر إلى مقر اللجنة بالمركز الخدمي للامتحانات بحي الزهور بالعريش، لكتابة الطلب، ودفع الرسوم المقررة لدى المعاون المالي باللجنة.

- يتوجه ولي الأمر بأصل إيصال الدفع، بالإضافة إلى الطلب، وصورة بطاقة ولي الأمر، لمقر لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية بالمركز الخدمي للامتحانات لتحديد جلسة الاطلاع.

- يقوم الطالب وولي أمره بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ولا يجوز الحضور مع الطالب إلا لولي أمره فقط سواء أحد الوالدين أو الأخ أو الأخت، مع العلم إنّه ممنوع اصطحاب مدرس أثناء الاطلاع.

- الاطلاع يكون على صورة كراسة الإجابة فقط، وليس الأصل، ويتم تدوين الملاحظات على النموذج المعد لذلك بمعرفة لجنة النظام والمراقبة.

- في حالة تعديل الدرجة فقط، سيتم إخطار الطالب، ويتم رد المبلغ للطالب عن طريق المعاون المالي بخزينة المديرية.

كم سعر مادة التظلم؟

وبحسب مديرية التربية والتعليم، فإنّ سعر مادة التظلم يبلغ 35 جنيهًا للمادة الواحدة التي يتضرر الطالب أو الطالبة من نتيجتها، وترد للطالب في حالة حصوله على درجات بالفعل من التظلم.