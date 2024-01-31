الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفي بتذكار الأنبا أنطونيوس.. ما قصته؟

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الموافق 31 يناير، في صلواتها تذكار وفاة الأنبا أنطونيوس الملقب بـ«أب الرهبان» بهذه المناسبة ألقى المركز الإعلامي القبطي التابع للكنيسة الضوء على لمحات من حياته نستعرضها خلال السطور التالية:

قصة الأنبا أنطونيوس

- مؤسس الرهبنة المسيحية في العالم لذا سمي بـ«أب الرهبان» رغم وجود حركات رهبانية سابقة له من ثقافات مختلفة.

- ولد في قمن العروس (بني سويف حاليا) حوالي عام 251 م.

- عام 285م سكن في كوخ بجانب النيل ليمارس حياة الوحدة وكان يتردد على النساك المجاورين ليتعلم منهم الفضيلة.

- عبر النيل وسكن في مقبرة فرعونية بحسب السنكسار القبطي، بجوار جميزة على شاطئ النيل الشرقي والذي سمي فيما بعد بـ«دير الجميزة» أو «دير بسبير» وهو الآن «دير الميمون».

- عام 305 م اضطر أن يكسر خلوته ليلتقي بعض التلاميذ ويدربهم على يديه، ثم عاد لوحدته مرة أخرى.