37.5 مليون جنيه زيادة في إيرادات «هيئة الأوقاف» عن شهر يناير الماضي

أعلنت وزارة الأوقاف أن إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية، عن الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 31 من نفس الشهر، بلغت 217 مليونا و554 ألفا و817 جنيها، بزيادة 37 مليونا و542 ألفا و705 جنيهات، بنسبة زيادة 20.8% مقارنة بشهر يناير 2023، وبزيادة 61 مليونا و337 ألف جنيه بنسبة 39.3%، مقارنة بشهر يناير 2022.

ووفقا لبيان وزارة الأوقاف، بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية، عن الفترة من الأول من يوليو 2023، حتى 31 يناير 2024، مليارا و417 مليونا و272 ألفا و280 جنيها، بزيادة 22 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي 2022/ 2023، و360 مليون جنيه عن العام المالي 2021 / 2022.