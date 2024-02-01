خطوات استخراج بطاقة تموين عبر منصة مصر الرقمية.. تصل حتى المنزل

في إطار حرص الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي في كافة التخصصات والقطاعات، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «منصة مصر الرقمية» رسميا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في الربع الأخير من العام 2023، حيث توفر هذه المنصة نحو 160 خدمة إلكترونيا.

أبرز خدمات منصة مصر الرقمية

وبحسب الموقع الرسمي للمنصة فإن أبرز الخدمات التي تقدمها هي: «التوثيق، والضرائب العقارية، والتأمين الاجتماعي، والكهرباء، والأحوال المدنية، والتموين» من بين نحو 13 خدمة من بينها استخراج بطاقة تموينية جديدة.

خطوات استخراج بطاقة تموين

وفي هذه السطور تستعرض «الوطن» خطوات استخراج بطاقة تموين وفقا لبوابة مصر الرقمية:

1- الدخول على الصفحة الرسمية لبوابة مصر الرقمية.

2- اضغط على إنشاء حساب وذلك عن طريق إدخال رقم الهاتف وبيانات بطاقة الرقم القومي.

3- سيتم إرسال رسالة نصية إلى الهاتف مشتملة على كود تفعيل الحساب.

4- القيام بوضع الرقم السري لحسابك.

5- افتح الحساب على بوابة مصر الرقمية.

6- اختر خدمات التموين ثم الضغط على إصدار بطاقة تموينية جديدة.

7- املأ استمارة البيانات التي تظهر على الشاشة، ثم سدد قيمة الرسوم والتي تبلغ «18.5» جنيه عن طريق البطاقة البنكية، أو يتم خصمها من قيمة الدعم في البطاقة.

8- يتم توصيل البطاقة إلى المواطن من خلال الهيئة القومية للبريد، وذلك على العنوان المسجل على حساب بوابة مصر الرقمية.