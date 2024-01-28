«وأنت في مكانك».. كيفية تجديد الرخصة عبر منصة مصر الرقمية

تعمل منصة مصر الرقمية، على التسهيل على المواطنين، الخدمات التي يحتاجونها بعد الدخول على المنصة، وإنهاء كل متطلباتهم بدلا من الذهاب إلى أماكن تقديم الخدمة.

تجديد الرخصة الخاصة بالمركبة

ويُمكن للأشخاص الحصول على خدمات عديدة من خلال منصة مصر الرقمية، الخاصة بتجديد الرخص الخاصة بالمركبة، أو تقديم بدل فاقد أو تالف للرخصة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

كما يمكن الاستعلام عن المخالفات الخاصة بالمركبة وتسديدها من مكانك، دون الذهاب إلى الإدارة العامة للمرور التابع لها، وذلك بعد اتباع عدد من الخطوات، التي جاءت كالتالي:

خطوات الحصول على الخدمة

في البداية يدخل الشخص على منصة مصر الرقمية عبر الرابط التالي: https://digital.gov.eg/.

يختار الشخص خدمة مركباتي.

ستظهر بعدها أيقونة فيها العديد من الاختيارات، يختار منها «تجديد رخصة مركبة».

ويجري الضغط على بدء الخدمة، وملء البيانات المطلوبة من الشخص والخاصة بالسيارة التي يرغب في تجديد الرخصة لها.

ومن الممكن أن يحصل الأشخاص على الخدمات أو أي استفسار يرغبون به، من خلال الاتصال على الخط الساخن على 15999.