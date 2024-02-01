وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الفرنسي لمنتجي البطاطس

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الوطني الفرنسي لمنتجي البطاطس في مجال دعم منظومة فحص واعتماد تقاوي البطاطس.

قال «القصير» عقب توقيع البرتوكول إنَّ العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية ومتميزة وشهدت تطورًا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية في البلدين.

مجالات فحص واعتماد التقاوي

وأكّد «القصير» ضرورة أن يكون هناك نتائج إيجابية وملموسة لمذكرة التفاهم على أرض الواقع في البحوث وإنتاج التقاوي وتطوير معامل الأنسجة، مشددًا على أهمية التعاون بين أجهزة وزارة الزراعة وبين الاتحاد الفرنسي لمنتجي تقاوي البطاطس بما يمتلكه الطرفين من خبرات كبيرة في مجالات فحص واعتماد التقاوي وإنتاج تقاوي المحاصيل وخاصة باستخدام التقنيات الحديثة مثل زراعة الأنسجة وغيرها، وبما يعود بالنفع على منظومة انتاج التقاوي في مصر استهدافاً لتقليل فاتورة الاستيراد.

معامل فحص الآفات والأمراض في تقاوي البطاطس

وأشار إلى أنَّ مذكرة التفاهم تستهدف دعم إنشاء منظومة مشتركة لفحص واعتماد تقاوي البطاطس من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية في مجال الاعتماد والتفتيش الحقلي وفحص الأمراض لتقاوي البطاطس.

كما سيتمّ دعم إنشاء أو تأهيل معامل لزراعة الانسجة ومعامل فحص الآفات والامراض في تقاوي البطاطس ودعم مجالات فحص واعتماد التقاوي والحجر الزراعي والعفن البني والبساتين وأمراض النبات ووقاية النباتات... وغيرها).

وقع على مذكرة التفاهم عن وزارة الزراعة أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والمهندس برنارد كيريه عن اتحاد منتجي تقاوي البطاطس الفرنسي، وحضر الاجتماع وتوقيع مذكرة التفاهم بعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.