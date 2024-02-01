«الأوبرا» تحتفل بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل

بمناسبة مرور 100 عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لاوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازف الفلوت جيمس شتراوس دي سيلفا، وعازفة التشيلو فيكتوريا كابرالوفا، والباريتون رضا الوكيل وذلك في الثامنة مساء السبت 3 فبراير على المسرح الكبير.

تفاصيل الاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات المصرية البرازيلية

وأعلنت دار الأوبرا المصرية أن الحفل سيكون تحت عنوان الأسلوب البرازيلي، ويتضمن مجموعة من الأعمال الخاصة بالمؤلفين المحليين، منها مهرجان الكنائس لفرانسيسكو مينيوني، فانتازيا رومانسية من أوبرا الجاراني، دي كارلوس لـ خوليو بريتشيالدي، فانتازيا للتشيلو والاوركسترا، فانتازيا للفلوت والأوركسترا لـ هيتور فيلا لوبوس، افتتاحية سلفاتور روزا لـ أنطونيو كارلوس جوميز، المسارات لـ ماريسا ريزيندي، الحلقة السيمفونية لـ أنطونيو فرانسيسكو براجا، او جاراتوجالا لـ أبرتو نيبوموسينو، تيكو تيكو لـ خوسيه جوميز دي أبرو، باتوك من متتابعة سيمفونية لـ أوسكار لورنزو فرنانديز.

100 عام على العلاقات المصرية البرازيلية

جدير بالذكر، أن العلاقات المصرية البرازيلية تتسم بالإيجابية والتعاون خاصة فيما يرتبط بالقضايا الهامة على المستوى الدولي، انعكس التعاون بين البلدين خلال السنوات الأخيرة بشكل مباشر في الكثير من المجالات.