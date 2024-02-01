3 مشاهد مؤثرة من تكريم رشوان توفيق.. دموع وتقبيل للرأس ودعم أصدقاء العمر

في ليلة ساحرة على خشبة المسرح القومي، اجتمعت مشاعر الحب والامتنان بين أصدقاء عمر الفنان القدير رشوان توفيق، التي شهدت تكريمه وسط حفاوة عدد كبير من الفنانين به، وفي مقدمتهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، التي حرصت على أن تكون إلى جانبه في ليلة تكريمه من المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وبرعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتحت إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، وشهد الحفل 3 مشاهد مؤثرة للفنان رشوان توفيق في ليلة عرسه.

بكاء رشوان توفيق

لم يتمالك الفنان رشوان توفيق دموعه لحظة وقوفه على خشبة المسرح القومي، وتكريمه عن مشواره الفني؛ إذ شهد المسرح القومي نجاحات ولحظات لا تنسى له، بعد حلم طويل ظل يحلم به منذ العاشرة من عمره.

وقال الفنان رشوان توفيق خلال تكريمه، إنه يشعر بالامتنان لسيدة المسرح العربي والفنانة سميرة عبدالعزيز والفنان محمود حميدة، وتقديرهم له، وشعر بفضل كبير من الله لمنحه هذا التقدير؛ لاسيما مع عرض فيلم تسجيلي لرحلته الفنية، والذي استعاد بها ذكرياته وبداياته في عالم الفن.

تقبيل إيهاب فهمي لرأس رشوان توفيق

وسيطرت مشاعر الحب والتقدير من التلميذ لأستاذه، لحظة تسليم الفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية للفنان رشوان توفيق، وقام بتقبيل رأسه أمام الحضور، عرفانًا بفضله ومشوراه الفني العظيم.

وأكد الفنان إيهاب فهمي، لـ«الوطن»، أنه يفتخر لأنه تتلمذ وتعلم على أيدي القدير رشوان توفيق، وتعلم منه الالتزام والحب والتقدير لزملائه، قائلاً: «لما ربنا اداني العمر وأكون في موقع المسئولية كان لازم أرد الجميل لأستاذي رشوان توفيق بهذا التكريم تزامنًا مع ذكرى ميلاده يوم 2 فبراير».

مشاعر الحب لسيدة المسرح العربي مع رفيق مشوار العمر

وبكلمات من القلب، أعربت سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، عن سعادتها البالغة بتكريم الفنان القدير رشوان توفيق، مشددة على قيمته الفنية والإنسانية منذ بدايته في التمثيل.

واستعادت «أيوب»، بداية رحلتها مع القدير رشوان توفيق ببداية تعاونهما على خشبة المسرح القومي، كانت تبكي كل ليلة عرض بسببه، ضمن أحداث المسرحية التي كانت تقدمها معه من تأثرها لنص العمل، قائلة: «قدمت مولونوج في رثائه بعد وفاته في العرض، وقمت بتعديله أكثر من مرة علشان أحس أنه قدم ليه قيمته وكنت ببكي كل ليلة عرض بسببه».

وأضافت سيدة المسرح العربي لـ«الوطن»، أن الفنان رشوان توفيق يُعد رفيق مشوار العمر معها، وجارها حاليًا، مشددة على أنه قدم مسيرة فنية ذات قيمة بكل أعماله ويحافظ على احترامه لجميع زملائه، قائلة: «أنا بحبه جدًا جدًا كإنسان وكزميل وكفنان لأنه بياخد أشكال كتير جدًا بالنسبالي، فهو العزيز علي قلبي».