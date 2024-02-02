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«الصوت والضوء»: تقديم عرض استثنائي بأهرامات الجيزة 4 فبراير

كتب:

عبده أبوغنيمة
07:11 ص | الجمعة 02 فبراير 2024
عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم"أرشيفية"

عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم"أرشيفية"

قال محمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه سيجري تشغيل عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة بصفة استثنائية الأحد المقبل 4 نوفمبر، لافتا إلى أن الشركة قررت إلغاء عرض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة السبت المقبل، بسبب أعمال التطوير التي تجري بالمنطقة حاليا.

استئناف العروض بشكلها المعتاد الأربعاء المقبل

أضاف خلال الخطاب الذي أرسله إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، لتعميمه على الغرف التابعة لها، أنه سيجري استئناف عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة بشكلها المعتاد الأربعاء المقبل، موضحا أن عروض الصوت والضوء بهذه المنطقة، تكون 4 أيام في الأسبوع، أيام «الأربعاء والخميس والجمعة والسبت».

حجوزات المجموعات السياحية

وعممت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، منشورا على كل فنادق الجمهورية، لإخطارها بالمواعيد الجديدة، لعروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة خلال الأسبوع المقبل، حتى تجري الحجوزات للمجموعات السياحية، وفقا للمواعيد الجديدة التي جرى إقرارها.

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